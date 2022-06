Véritable institution au Québec dans l’industrie de la mode pour les tout-petits, Clément prend du galon avec l’ouverture prochaine d’un nouvel emplacement de 60 000 pieds carrés à Québec. Selon l’entreprise, qui songe à vendre sous peu de la nourriture pour bébés, il s’agira « du plus grand magasin » de vêtements, de chaussures et d’accessoires pour enfants de la province.

Nathaëlle Morissette La Presse

« Sous le même toit, on va avoir plusieurs gammes de produits, explique au bout du fil Jean-Philippe Clément, directeur général des boutiques Clément. On a beaucoup de souliers depuis quelques années, on a un département de maternité qui grossit, on a des livres, et on prévoit même avoir des produits alimentaires. »

« Dans les centres commerciaux, les espaces sont restreints, ajoute-t-il. On ne peut pas mettre toutes les catégories de produits. »

Prêt à accueillir des clients en juillet, le nouvel emplacement – appelé Signé Clément – offrira quelque 10 000 produits. « Ça va nous permettre de tester des produits, sur le web et dans ce magasin-là. »

Le détaillant y déménagera son siège social, qui se trouve actuellement non loin de là, sur le boulevard Pierre-Bertrand. « Ça fait 20 ans que je suis dans le même bureau », indique celui qui affirme travailler régulièrement « sur le plancher ». « Je ne m’en vanterai pas, ce n’est pas le plus beau bureau sur la terre. Le but, ce n’est pas d’avoir un bureau luxueux, mais d’avoir des espaces intéressants pour la rétention de notre personnel. » Une autre partie de l’immeuble servira de lieu d’entreposage.

Pour le moment, le détaillant n’a pas l’intention d’ouvrir un autre grand magasin Signé Clément dans la grande région de Montréal.

Offre alimentaire

Par ailleurs, l’entreprise, qui compte 30 magasins au Québec, a grandement diversifié son offre au fil des ans. En plus des vêtements pour enfants et des chaussures, des livres sont récemment apparus en boutique. Prochainement, Clément a même l’intention de vendre de la nourriture pour bébés.

« On est déjà dans les démarches. Le nouveau magasin permettrait de tester ces produits-là. » Des compotes et des céréales, notamment, pourraient être offertes.

Concernant la plus grande diversité de produits, M. Clément raconte qu’il s’est vite rendu compte qu’en raison de l’absence de certains articles en magasin, complémentaires à leur offre, les consommateurs devaient se rendre chez d’autres détaillants. « Les gens nous demandaient si on avait des couches lavables, des crèmes pour le corps… et on les dirigeait ailleurs. On vendait des tire-laits depuis des années, mais on ne vendait pas de vêtements d’allaitement. Ça va de soi d’avoir les deux. »