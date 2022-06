La chronique de Jean-Philippe Décarie sur la mesure des billets à 500 $ pour les transporteurs régionaux a suscité de nombreuses réactions. Plusieurs d’entre vous ont écrit qu’ils ne souhaitaient pas prendre l’avion, notamment à cause de la logistique du déplacement une fois arrivé à destination. Voici un aperçu des réponses reçues.

Encore trop cher et compliqué

Ça ne m’incitera pas plus à voyager. Oui, ça demeure intéressant si l’on veut effectuer un voyage aux Îles-de-la-Madeleine, mais sans plus. De plus, on doit partir ou arriver de Montréal ou Québec. Donc pour deux personnes de Val-d’Or qui désirent aller voir la famille à Montréal, c’est 1000 $ contre 200 $ d’essence. C’est sans compter la location d’une voiture, chose rendue presque impossible depuis la pandémie.

Marc Ladurantaye, Val-d’Or

La réponse est évidente, non ! Nous avons payé nos billets pour le Portugal 315 $ par personne. Sur place, tout est moins cher (sauf le prix de l’essence). C’est trop cher de voyager au Québec, même si on veut encourager local.

Jean-Philippe Joncas

C’est bien pour les gens qui voyagent seuls. Pour une famille de quatre, c’est 2000 $ qui partent pour le transport. Ensuite, il faut louer une voiture, chambre d’hôtel, resto, activités… C’est moins cher d’y aller en voiture avec une tente-roulotte.

Julie Séguin

Non ! Quand tu penses que tu peux avoir un billet pour aller à Paris ou à Londres pour 600 $-700 $, je ne vois pas où est l’aubaine. Les Européens ont des billets pour des vols intérieurs à 80 euros, je ne crois pas qu’ils seront impressionnés par ce tarif !

Karine Guernon

Y aura-t-il une offre équitable pour les familles ?

Je suis native de Sept-Îles, je vis et travaille à Montréal depuis 35 ans. Toute ma famille vit à Sept-Îles. J’ai déboursé des sommes astronomiques pour voir ma mère malade et pour être avec ma famille aux moments importants. Combien de fois ai-je voulu réserver un billet pour me déplacer à la dernière minute ? L’horaire des vols était souvent absurde, par exemple une escale de six heures à l’aéroport de Québec. Dans ce cas, on prendra la voiture plutôt que l’attente, ou un billet au double du prix ! Je ne crois plus beaucoup à une offre équitable pour les familles. Pourquoi subventionnons-nous encore une fois Air Canada, qui rit de nous en région ? Qui cesse de desservir quand ça lui chante, qui écrase la compétition en région quand une offre d’une petite compagnie devient intéressante et viable ? Je crois plutôt qu’on est en campagne électorale.

Nathalie Roy, Montréal

Montréal favorisé

Je viens d’une région dite éloignée, soit le Saguenay–Lac-Saint-Jean, et j’aurais aimé bénéficier de rabais équivalents pour me rendre à Montréal, où j’ai de la famille. Vraiment déçu. Ce que demandaient les régions, c’étaient des tarifs réduits pour leurs résidants, et non le contraire. Ce gouvernement élu par les régions n’en a que pour Montréal, qui pourtant n’a qu’une seule élue dans cette ville.

Ricardo Tremblay, Saguenay–Lac-Saint-Jean

Est-ce une mesure juste ?

La seule justice que je vois dans cette mesure, c’est que mon fils pourra venir voir avec sa famille ses parents vieillissants et natifs des Îles. N’ayant pas d’adresse de résidence ici, notre fils ne pouvait pas profiter de la réduction de 60 %. Par contre, les gens fortunés qui ont une résidence secondaire aux Îles y ont droit. Encore une injustice pour les résidants des régions éloignées.

Francine Arsenault

500 $ pour qui ?

Je demeure en Gaspésie et l’aéroport le plus près de chez moi est à Mont-Joli. Je dois me rendre à Québec en voiture et faire 420 km pour prendre l’avion, c’est un non-sens ! J’aimerais me rendre aux Îles-de-la-Madeleine, mais je ne vois pas d’avantages dans la proposition du gouvernement !

Brigitte Otis