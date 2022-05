Le producteur d’énergie renouvelable Innergex, dont Hydro-Québec est le principal actionnaire, accroît ses activités de stockage avec de l’équipement d’un concurrent plutôt qu’avec les batteries commercialisées par la société d’État.

Hélène Baril La Presse

Innergex a annoncé mardi l’acquisition de deux systèmes de stockage de Mitsubishi Power qui seront installés dans ses parcs solaires au Chili. Il s’agit d’un investissement de 166 millions pour l’entreprise de Longueuil, dont Hydro-Québec détient 20 % du capital-actions.

« La batterie d’Hydro-Québec n’était pas disponible dans les délais très courts que nous avions », a expliqué Michel Letellier, président-directeur général d’Innergex.

Hydro-Québec a créé la filiale EVLO en 2020 pour commercialiser ses batteries de grande capacité à l’échelle internationale. Un des systèmes de stockage d’Hydro-Québec est à l’essai en France, dans les installations d’Innergex.

Selon Michel Letellier, la filière du stockage en est encore à ses débuts et d’autres occasions se présenteront pour EVLO. « Hydro-Québec va avoir un beau produit », a-t-il dit lors d’un entretien avec La Presse.

Hydro-Québec a investi 661 millions dans Innergex en février 2020 pour 20 % des actions au prix de 19,08 $ l’action. La société d’État s’est engagée en même temps à utiliser 500 millions supplémentaires pour profiter des occasions d’affaires sur les marchés étrangers. Les deux entreprises ont acheté ensemble deux centrales hydroélectriques aux États-Unis.

Innergex a ensuite fait l’acquisition de deux parcs solaires d’une centrale hydroélectrique et de trois parcs éoliens au Chili.

Selon Michel Letellier, les deux systèmes de stockage de Mitsubishi permettront aux parcs solaires chiliens de fournir de l’énergie toute la journée.

Un retour au Québec

Innergex, qui avait mis le cap sur l’international au cours des dernières années, a maintenant l’œil sur les projets éoliens qu’Hydro-Québec veut développer au Québec pour faire face à la demande croissante d’électricité.

« On est contents de voir ça, a commenté M. Letellier. En deux ans, on est passés des surplus à un manque d’énergie et pour nous, c’est de la musique. C’est fantastique, on repart la machine au Québec. »

Hydro-Québec a annoncé son intention d’acquérir par appel d’offres 1000 mégawatts d’énergie éolienne et 1300 mégawatts d’énergie renouvelable, qui pourrait aussi inclure de l’éolien.

Lors de l’assemblée des actionnaires mardi, le PDG d’Innergex a indiqué que l’entreprise convoitait 1600 mégawatts de projets éoliens potentiels au Québec.

Le fait qu’Hydro-Québec soit actionnaire d’Innergex ne lui donne pas d’avantage particulier pour l’obtention de ces contrats, estime Michel Letellier. « On connaît bien le marché et on va être compétitifs », a-t-il assuré.

Dans la filière solaire, Innergex a des projets de développement qui ont dû être mis sur pause aux États-Unis, en raison de l’intention de l’administration américaine d’imposer des droits aux panneaux solaires fabriqués en Chine.

Innergex a conclu le premier trimestre de son exercice avec des revenus de 188,7 millions, un bénéfice d’exploitation de 130 millions et une perte nette de 34,9 millions.

Le titre a fini la journée à 16,34 $ à la Bourse de Toronto mardi, en hausse de 14 cents. Depuis un an, le titre a varié entre 15,89 $ et 23,09 $.