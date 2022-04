Cette semaine, Martin Ouellet, PDG de Voilà, une plateforme qui permet de gérer efficacement les horaires des employés, répond à nos questions sur le leadership.

Isabelle Massé La Presse

Q. En cette ère de crise de main-d’œuvre et d’épuisement des entrepreneurs, quels sont les avantages d’une plateforme comme Voilà ?

R. La plateforme permet de créer automatiquement les horaires des employés en fonction de leurs disponibilités changeantes et de leurs contraintes personnelles, et ce, peu importe le nombre d’employés et le nombre de quarts de travail à combler par semaine. Ce qui pouvait prendre des jours de travail ne prend maintenant que quelques secondes. De plus, une fois l’horaire créé et publié aux employés sur leur téléphone mobile, ces derniers peuvent gérer eux-mêmes, entre eux, les demandes de changement et de remplacement. Ce qui réduit grandement la charge de travail des gestionnaires.

Voilà offre aussi aux gestionnaires la prise en charge de la gestion des vacances et des jours fériés en automatisant les changements à l’horaire qui en découlent. L’application corrige aussi les poinçons d’entrée et de sortie ainsi que les pauses des employés afin de valider automatiquement les feuilles de temps pour la paye, comme le ferait un gestionnaire manuellement.

Q. Que doivent faire les restaurateurs, les gens en hôtellerie et du secteur manufacturier, très touchés par la pénurie de main-d’œuvre, pour s’assurer de retenir leurs employés ?

R. Selon les commentaires reçus de nos employeurs, bien qu’un salaire compétitif soit important, ce n’est pas ce qui retiendra en premier lieu les employés. Ils recherchent avant tout un environnement de travail agréable où ils vont se sentir épaulés, non seulement par leur gestionnaire, mais aussi par leurs collègues. La communication avec les collègues et le sentiment d’appartenir à une communauté sont très recherchés. La messagerie corporative de Voilà permet aux employés de se rapprocher, de mieux se connaître et de s’entraider sans avoir toujours besoin d’un accord de leur supérieur. De plus, les employés apprécient le fait que ce canal de communication d’entreprise n’interfère pas avec leurs réseaux sociaux personnels.

D’autres aspects importants de la rétention sont bien sûr la flexibilité des horaires et la capacité de l’employeur à s’adapter rapidement aux changements dans la vie personnelle de ses employés. Finalement, le fait que des applications comme Voilà permettent maintenant d’informer en temps réel les employés de tout changement aux horaires, des statuts de leurs demandes de congés et vacances, de leur rémunération incluant les primes, les heures supplémentaires et autres bonis font en sorte que les employés se sentent respectés et importants. Cette transparence dans la gestion de leur milieu de travail contribue grandement à la rétention des employés.

Q. Est-ce important de valoriser l’entrepreneuriat et le financement des start-up au Québec en ces temps pandémiques ?

R. La capacité de financement ainsi que la valeur des start-up dépendent directement du taux de croissance des revenus. En situation de pandémie, plusieurs start-up ont vu leur croissance diminuée et même arrêtée en raison de la fermeture temporaire ou permanente de leurs clients. Certaines, comme Voilà, ont été en mesure de trouver de nouveaux marchés comme celui de la santé, dans notre cas, et ainsi maintenir un taux de croissance qui plaît aux investisseurs.

Plus que jamais, il est important que les investisseurs agissent en véritables partenaires des entreprises dans lesquelles ils investissent. Lors d’un financement, ils doivent impérativement tenir compte des impacts de la pandémie dans l’évaluation de l’entreprise afin de ne pas décourager les entrepreneurs qui ont tenu leurs entreprises à bout de bras en ces temps difficiles. De plus, la pandémie a créé de nouvelles occasions d’affaires en raison principalement du télétravail. Il devient encore plus important, afin d’assurer notre croissance économique à plus long terme, de continuer à soutenir l’entrepreneuriat et le financement adéquat de nos start-up.