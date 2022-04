Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

LE CONSEIL

À 101 ans

Il n’y a pas d’âge pour siéger à un conseil d’administration. À 101 ans, l’ex-politicienne Hazel McCallion vient d’accepter de prolonger sa présence de trois années au conseil de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA). Celle qui a été mairesse de Mississauga durant 36 ans y siège depuis 2017. « Elle s’est consacrée à sa communauté pendant plus de 40 ans et continue de jouer un rôle important pour superviser et guider le plus grand aéroport au Canada (l’aéroport international Pearson à Toronto) », a souligné le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra. On ne pourra pas accuser le GTAA d’âgisme ! En 2014, Mme McCallion, originaire de la Gaspésie, a fait l’objet d’un portrait dans La Presse alors qu’elle venait d’annoncer son retrait de la vie politique municipale, à 93 ans.

LE GESTE

Avortement remboursé

Pour appuyer leurs employées dans les États américains où l’avortement est interdit ou très réglementé (Texas, Floride, Oklahoma, Utah…), des entreprises couvrent leurs déplacements en avion ou remboursent les frais de la procédure. C’est le cas de la plateforme de recherche Yelp, établie à San Francisco, qui compte 200 salariés au Texas et qui offrira cette aide à compter de mai. La banque Citigroup, qui compte 8000 employés dans le même État, vient en aide aux femmes enceintes depuis mars. Le républicain Briscoe Cain, membre de la Chambre des représentants du Texas, a promis de rendre difficile pour les organisations l’implantation à long terme de cet avantage social.

LA CITATION

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE VERNA MYERS Verna Myers, présidente-fondatrice de Verna Myers Consulting Group, spécialiste en diversité et inclusion

La diversité, c’est d’être invité à la fête, l’inclusion, c’est d’être invité à danser. Verna Myers, présidente-fondatrice de Verna Myers Consulting Group, spécialiste en diversité et inclusion

LE CHIFFRE

12 700

C’est le nombre de fonctionnaires fédéraux qui ont quitté leur poste en 2021, selon le Conseil du Trésor, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2020. Les raisons ? Les retraites (dans la grande majorité des cas), démissions, licenciements, décès et « non spécifiées ». On note toutefois qu’une proportion significative des départs ont eu lieu à l’été, plutôt qu’en janvier traditionnellement, au moment où le gouvernement commençait à parler de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 dans la fonction publique.

LA DÉCISION

« Good girl » à proscrire

« Dégradant et humiliant. » Voici la description par un tribunal de l’attitude d’un représentant des ventes d’une grande entreprise établie en Grande-Bretagne envers une employée dans la fin de la trentaine. « Tu devrais changer ta photo de profil, car tu es belle. Pour une fois, fais confiance à ton directeur. » Celui-ci multipliait les « good girl ! » même si la femme lui avait dit d’arrêter de la qualifier ainsi. Avec le temps, les commentaires et gestes sont devenus de plus en plus agressants, au point où l’employée est allée se plaindre à la direction, sans suites. « Il y a une évolution dans ce qui est accepté aujourd’hui, a résumé le juge attitré au recours. Des mots qui semblaient sans conséquence auparavant peuvent désormais être considérés comme sexistes, homophobes et racistes. »

L’ÉTUDE

Éprouvant

La pandémie a été difficile pour tous, et les employés dans les services de ressources humaines ne sont pas épargnés. Selon une étude de l’application (expérience employé) Workvivo, 98 % des professionnels en ressources humaines, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ont senti un profond épuisement ces six derniers mois. Et 78 % considèrent changer d’emploi. Le fait d’avoir été en première ligne pour l’adaptation au travail de la maison, dès mars 2020, aurait contribué à leur essoufflement.

