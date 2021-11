La station du Réseau express métropolitain (REM) qui sera construite à l’aéroport international Montréal-Trudeau sera un « désastre financier » pour son gestionnaire, qui dit aller de l’avant avec le projet pour des raisons de développement durable plutôt que pour gonfler ses profits.

Julien Arsenault La Presse

De passage devant le Cercle canadien de Montréal, lundi, le président-directeur général d’Aéroports de Montréal (ADM), Philippe Rainville, affirme qu’il s’attend à « voir la structure craquer » s’il n’est pas capable d’aller de l’avant avec certains projets d’envergure et que la reprise du trafic passager est plus rapide qu’anticipée.

ADM, un organisme à but non lucratif, avait obtenu un financement provisoire d’un demi-milliard pour aménager une station du REM à Montréal-Trudeau et sauver ce projet évalué à 600 millions. Québec, Ottawa et la Banque de l’infrastructure du Canada faisaient partie du montage financier.

« On va avoir moins de personnes dans nos stationnements », a lancé M. Rainville, devant un parterre de gens d’affaires.

Une fois inaugurée, la station du REM à l’aéroport devrait avoir un impact négatif oscillant entre 5 et 10 millions sur les revenus annuels d’ADM, d’après les estimations offertes par le dirigeant de l’organisme à but non lucratif.

En marge de l’évènement, M. Rainville a dit avoir fait la promotion du projet parce qu’à son avis, « les voyageurs pensent comme nous » et sont en faveur d’une infrastructure de transport collectif qui dessert l’aéroport.

Contraint au régime minceur depuis le début de la pandémie, l’exploitant de l’aéroport Montréal-Trudeau a repoussé trois projets d’envergure. Le projet de réfection du débarcadère « côté ville » retourne à la planche à dessin et sera plus modeste. La construction d’une nouvelle aérogare a aussi été repoussée.

M. Rainville estime que les aéroports qui appartiennent à Transports Canada devraient avoir le droit d’accueillir des investisseurs prêts à déployer du « capital patient » pour leur permettre de se relever de la pandémie.