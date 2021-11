Livraison en une heure Marché Goodfood livrera désormais les commandes d’épicerie en ligne de ses clients habitant à Montréal et à Toronto en moins d’une heure. Près de 1000 produits sont maintenant offerts sur le site de l’entreprise.

Nathaëlle Morissette La Presse

Ce nouveau service, disponible dans la métropole à partir du 22 novembre et dans la Ville-Reine le 15 novembre, sera gratuit pour les trois prochains mois, a annoncé l’entreprise montréalaise mardi. Ensuite, les consommateurs devront débourser 5,99 $. « Goodfood facilite l’accès rapide des Canadiens à des produits d’épicerie et à des paniers de repas frais, uniques et de grande qualité, car, comme nous le savons tous, la façon dont nous vivons, travaillons et faisons nos courses a radicalement changé », a déclaré Jonathan Ferrari, directeur général de Goodfood, par voie de communiqué.

À noter que ce nouveau service de livraison rapide ne s’applique pas aux traditionnelles boîtes de repas prêts à cuisiner - où les gens sélectionnent leur menu de la semaine - mais uniquement aux produits d’épicerie comme des fruits et légumes, du pain, du lait, des jus, de la charcuterie et même des croustilles. L’entreprise, dont le siège social est situé à Montréal, souhaite éventuellement offrir en ligne 4000 produits d’épicerie. Marché Goodfood compte maintenant des centres de distribution au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.