Ce n’est pas tous les jours que le sirop d’érable trouve sa place dans un tournoi du Grand Chelem ! Et le Conseil de l’industrie de l’érable (CIE) a vite su prendre la balle au bond en réagissant mercredi aux propos de la veille de la Montréalaise Leylah Annie Fernandez.

Isabelle Massé La Presse

Les membres du CIE ont en effet félicité par voie de communiqué la joueuse de tennis de 19 ans qui a accédé à la demi-finale des Internationaux des États-Unis. On rappelle que, tout de suite après sa victoire, Fernandez a attribué à la blague son jeu « inspirant » au fait de se nourrir de sirop d’érable. « Le sirop d’érable canadien est vraiment bon », a-t-elle dit en riant.

« Le sirop d’érable pur du Québec contient des polyphénols ainsi que plusieurs éléments nutritifs essentiels qui sont une source d’énergie naturelle privilégiée par plusieurs sportifs », a conséquemment écrit le CIE.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« C’était fait avec tellement d’authenticité et si bien lancé que l’idée nous est venue d’endosser ce que Leylah Annie Fernandez a dit », indique Jean Marc Lavoie, directeur général du CIE, en entrevue. « Mme Fernandez consomme probablement du sirop d’érable québécois et 85 % de ce sirop est mis en marché par les membres du CIE, des emballeurs et des vendeurs de sirop d’érable. »

Dans sa communication, le CIE en profite également pour égratigner avec humour la stratégie marketing de Maxi, qui s’est récemment associé brièvement à Félix Auger-Aliassime. Il a lui aussi accédé à la demi-finale du tournoi. « Contrairement au géant de l’alimentation Maxi, qui a mis fin à son partenariat avec Félix Auger-Aliassime à la première défaite du jeune tennisman en sol canadien, les membres du CIE s’engagent à satisfaire inconditionnellement les besoins de Leylah en produits de l’érable. »

« C’est un petit clin d’œil, explique Jean Marc Lavoie. On profite en fait de ce communiqué pour souligner aussi le parcours de Félix Auger-Aliassime et dire que le sirop d’érable est un bon produit. »

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Mercredi après-midi, Rethink, agence de publicité des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, réfléchissait de son côté à ce qu’elle pouvait envoyer comme message pour souligner les exploits des deux joueurs de tennis. « La plateforme mise de l’avant depuis deux ans, c’est “L’érable, c’est bon dans tout”, rappelle Xavier Blais, directeur de création de Rethink. Or, ces deux athlètes sont bons dans tout… »

Les agences de communications et leurs clients (marques) se doivent-ils de réagir rapidement lorsque de telles perches sont tendues ? « Seulement s’il y a quelque chose de bon à ajouter à la conversation, si c’est pertinent, répond Xavier Blais. Dans ce cas-ci, c’est un truc de fierté nationale. Et les réseaux sociaux permettent de bouger vite. »

Récemment, Rethink s’est sentie inspirée lorsque le footballeur portugais Cristiano Ronaldo a mis de côté deux bouteilles de Coca-Cola et privilégié une bouteille d’eau, devant les caméras, lors d’une conférence de presse de l’Euro… tournoi commandité par Coca-Cola ! « Pour notre client IKEA, on a renommé temporairement une bouteille d’eau réutilisable Cristiano qui se vend sur le site d’IKEA, raconte Xavier Blais. En moins de 24 heures, une photo de la bouteille s’est retrouvée sur Instagram. »