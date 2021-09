L’ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, 82 ans, quitte le conseil d’administration de la société de transport et de logistique TFI International, a annoncé la société récemment. Son départ a pris effet le 23 août dernier.

André Dubuc La Presse

Celui qui a aussi été ambassadeur du Canada en France et ministre fédéral de l’Environnement a occupé le titre d’administrateur indépendant chez TFI, anciennement Transforce, pendant pratiquement 15 ans, soit de 2007 à 2021.

« Nous serons éternellement reconnaissants des idées et des perspectives que Lucien a apportées à TFI International pendant une longue période de croissance et d’expansion géographique, a déclaré dans un communiqué Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction.

Associé chez Davies depuis sa retraite de la vie politique, l’avocat dont les talents de négociateur et de médiateur sont recherchés a siégé simultanément à quatre conseils de sociétés québécoises cotées en Bourse : Saputo, BMTC, TFI et Transcontinental. Il s’est retiré du conseil de Saputo et de Transcontinental au début de 2016.

Il siège toujours au conseil d’administration de BMTC, propriétaires des magasins de meubles Brault & Martineau et Ameublements Tanguay. Il préside aussi le conseil de l’Orchestre symphonique de Montréal.