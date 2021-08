Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Le geste

Un compliment, svp !

C’est un fait : un compliment, une gentillesse, fait tout le temps plaisir, tant à celui ou celle qui donne qu’à celui ou celle qui reçoit. Et dans un contexte de pandémie, où les journées de réunions virtuelles minutées sont devenues la norme, ça équivaut à une interaction sociale ; ce qui manque à beaucoup depuis 18 mois, note-t-on sur le site de la Harvard Business Review. Or, pour préserver la santé mentale et le bonheur des troupes et un semblant de travail en présentiel, les dirigeants et les gestionnaires devraient faire la promotion de gestes d’encouragement ou de gentils « merci » en donnant l’exemple et en invitant les employés à en faire autant en réunion. « Les gestes de reconnaissance au travail réduisent l’absentéisme et l’épuisement professionnel, selon des sondages Gallup menés aux États-Unis », lit-on.

La citation

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Vanessa Cherenfant, directrice stratégies et opérations de TANDEM, chez XRM Vision.

Une chose à laquelle je crois fondamentalement, c’est que le talent est équitablement réparti dans le monde. Personne n’en a le monopole : aucun genre, aucune race n’a le monopole du talent. Vanessa Cherenfant, directrice de la stratégie et des opérations de Tandem chez la firme de consultants XRM Vision, qui milite pour le progrès de la diversité et de l’inclusion dans le milieu technologique

Le chiffre

87 %

Proportion de Québécois qui disent vouloir que leur employeur, leur assureur ou les organisations offrent un service de télémédecine aux employés, selon une étude de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Le cinquième des gens sondés disent déjà avoir accès à un tel service. Depuis le début de la pandémie, 54 % des Québécois ont eu recours à la télémédecine, surtout pour des consultations auprès d’un médecin généraliste. « La pandémie de COVID-19 a favorisé l’adoption de la télémédecine, tant en santé physique qu’en santé mentale, dit Charles Milliard, PDG de la FCCQ, dans un communiqué. Avec le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre, nous voulions également connaître l’opinion des Québécois à propos de ce service qui est de plus en plus utilisé par les employeurs pour favoriser la rétention de personnel et l’embauche de travailleurs qualifiés. Ce service peut également permettre aux travailleurs d’atteindre un meilleur équilibre de vie et de diminuer l’absentéisme au travail en évitant de longues visites à l’urgence ou à la clinique. »

Le constat

Résultats de crise

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Pierre St-Laurent, vice-président directeur et chef de l’exploitation de Sobeys

Certains créent dans l’adversité, d’autres renaissent de leurs cendres, bref, bien des gens s’adaptent pour mieux traverser les crises. « Beaucoup de nos fournisseurs se sont adaptés rapidement depuis un an et demi, note Pierre St-Laurent, vice-président directeur et chef de l’exploitation de Sobeys. On innove quand on est obligés de se remettre en question. Ce que j’aime des situations difficiles, c’est que le résultat est souvent au-delà de nos espérances. »

La tendance

Sans souliers

Été rime avec légèreté ! Le site Inc.com note une tendance chez des PDG renommés, soit d’afficher sans complexe leurs orteils devant les caméras ou sur des plateaux de télé. Ils seraient plusieurs à avoir cette drôle d’habitude : les Elon Musk, Mark Zuckerberg et Richard Branson de ce monde. « Maintenant, on ne peut plus s’autoproclamer un géant de l’univers techno sans une preuve photo de ses pieds dénudés », lit-on sur Inc.com.