En dépit de la grave crise dans l’aviation, le fabricant de trains d’atterrissage Héroux Devtek, d’origine québécoise, est parvenu à produire des résultats trimestriels jugés « impressionnants » par des analystes.

Martin Vallières

La Presse

En Bourse, aussi, les investisseurs ont vivement apprécié la teneur des résultats divulgués jeudi pour le quatrième trimestre de son exercice 2021, clos le 31 mars, en poussant ses actions en hausse de plus de 8 %, jusqu’à 17,55 $ en mi-journée.

En fin de séance, la valeur boursière attribuée à Héroux Devtek cotait à 17,23 $ par action, encore en hausse notable de 6,9 % par rapport au prix de clôture de la veille.

Rehaussée aux environs de 634 millions, la capitalisation boursière d’Héroux Devtek se situe à un nouveau sommet en un an. Mais elle demeure inférieure de 20 % au sommet historique de 21 $ par action atteint au début de février 2020, juste avant le choc de la pandémie en Bourse.

« Héroux Devtek a terminé son exercice 2021 avec force. Ce qui justifie le maintien de ma cote de “superformance” attendue en Bourse, avec un prix cible de 22 $ d’ici un an », indique l’analyste Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale, dans une note aux investisseurs.

« Héroux Devtek a publié des résultats impressionnants au quatrième trimestre et en fin d’exercice », constatent les analystes Benoit Poirier et Jean-François Lavoie, chez Desjardins Marché des capitaux.

« Ce qui impressionne le plus, c’est sa génération de flux de trésorerie disponible [free cash flow] au quatrième trimestre, qui s’est élevée à 23,3 millions. C’est bien au-dessus de la prévision moyenne de 15,1 millions parmi les analystes et les investisseurs, et c’est principalement dû à la bonne gestion du fonds de roulement chez Héroux Devtek », indiquent les analystes de Desjardins dans une note aux investisseurs.

Bénéfice net de 8,8 millions

Dans son énoncé de résultats trimestriels et de perspectives d’affaires divulgué jeudi, Héroux Devtek a surpassé les attentes des analystes et des investisseurs avec des chiffres de revenus et de rentabilité meilleurs qu’anticipé dans le contexte de l’arrêt brutal qu’a connu l’industrie de l’aviation.

À son quatrième trimestre 2021, clos le 31 mars, Héroux Devtek est parvenu à dégager un bénéfice net de 8,8 millions, contre un déficit net de 72 millions un an plus tôt, et ce, malgré des revenus trimestriels encore en baisse annualisée de 7 %, à 154,9 millions.

Quant au bénéfice net ajusté (en excluant les éléments non récurrents), Héroux Devtek l’a calculé à hauteur de 10,1 millions durant les trois mois de janvier à mars, par rapport à la somme de 13,7 millions établie lors du trimestre comparable, il y a un an.

Pour son exercice 2021, aussi clos le 31 mars, Héroux Devtek déclare un bénéfice net (non ajusté) de 19,8 millions, à l’inverse de la perte nette de 50,6 millions comptabilisée l’an dernier. En termes ajustés, le bénéfice net annuel est annoncé à hauteur de 29 millions, comparativement à la somme de 35,6 millions lors de l’exercice précédent.

Quant aux revenus, ils ont atteint 570,6 millions lors de l’exercice 2021, soit 7 % de moins que la somme de 612,9 millions comptabilisée un an plus tôt.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Martin Brassard, président et chef de la direction d’Héroux Devtek

« Malgré les défis sans précédent pour l’industrie aérospatiale, nos mesures rapides et décisives, notre inébranlable résilience et l’accent mis sur l’exécution nous ont permis de réussir, jusqu’à présent, à traverser la tempête », a fièrement dit Martin Brassard, président et chef de la direction d’Héroux Devtek, lors de la présentation des résultats.

« Plus important encore, nous l’avons fait tout en renforçant notre bilan, en générant des flux de trésorerie records et en améliorant notre efficacité opérationnelle sur l’ensemble de nos sites d’opérations. »

Que peut-on espérer pour 2022 ?

« Aussi satisfait que je sois de notre performance du dernier exercice, je suis également convaincu que, grâce à notre structure plus agile, nous sommes bien positionnés par rapport aux perspectives de l’industrie, qui commencent lentement à s’améliorer, ce qui nous permet de saisir des occasions sur tous les marchés », a soutenu Martin Brassard.

De l’avis de l’analyste Cameron Doerksen, à la Financière Banque Nationale, « la direction d’Héroux Devtek s’attend à ce que son chiffre d’affaires et sa rentabilité pour le nouvel exercice 2022 soient plus stables [après une année difficile] et ma perception des perspectives de l’entreprise à long terme reste positive ».

Entre-temps, souligne l’analyste, « Héroux Devtek a terminé l’exercice avec des liquidités totalisant 278 millions de dollars. Elle est bien positionnée pour profiter des opportunités de fusion et d’acquisition ».

Cameron Doerksen fait remarquer aux investisseurs qu’« Héroux Devtek a annoncé un plan de rachat d’actions jusqu’à un maximum de 2,4 millions d’unités, ce qui témoigne de la confiance de ses dirigeants envers les perspectives d’affaires de l’entreprise ».