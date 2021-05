Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

LE GESTE

Champagne !

PLB International offre du champagne à chaque employé vacciné contre la COVID-19. « Je voulais que ce soit festif, la vaccination, car c’est ce qui va nous mener à la liberté », estime Jocelyn Brasseur, président du fabricant de nourriture pour chiens et chats.

PLB, qui exige chaque fois une preuve de vaccination avant d’offrir une bouteille de Drappier (valeur de 60 $), cherchait à souligner l’engagement individuel des employés. « On a un grand thermomètre d’affiché dans le bureau indiquant la progression de la campagne interne de vaccination, dit M. Brasseur. On vise 75 %, mais le cadeau est individuel et non lié au pourcentage de gens vaccinés, pour ne mettre de pression sur personne. »

Cela dit, le fabricant a fait des gestes dès le début de la pandémie dans l’espoir d’éviter des éclosions sur le lieu de travail. « Un comité de cinq personnes se rencontre régulièrement pour s’assurer que les règles sanitaires soient respectées, raconte Jocelyn Brasseur. On n’a recensé aucun cas jusqu’à présent chez nos 125 employés, même quand un conjoint a eu la COVID. »

LE CONSTAT

Le patron donne le ton

Jacques Goulet, président de Sun Life Canada, déplore que seulement 30 % des employeurs aient une stratégie concrète en santé mentale, surtout en pleine pandémie, alors que la détresse augmente. « Il faut faire bouger les choses, a-t-il dit lors d’une allocution virtuelle lundi organisée par le Cercle canadien de Montréal. Les équipes RH, qui ont beaucoup de ressources, ont un rôle important à jouer, mais l’impulsion doit venir des dirigeants. Ils doivent mettre en place des formations obligatoires pour les gestionnaires ainsi que les investissements nécessaires. Plein de processus doivent être revus. Il faut penser à la façon de gérer la charge de travail pour ceux qui réintègrent le travail afin qu’ils ne trébuchent pas à nouveau. Voir un patron s’ouvrir et être vulnérable crée aussi un impact. Les dirigeants doivent donner le ton. »

LA CITATION

« Je suis la première personne avec le syndrome d’Asperger à animer Saturday Night Live… ou, du moins, le premier à l’admettre. Donc je ne regarderai aucun membre de l’équipe de l’émission dans les yeux. »

– Elon Musk, dirigeant de SpaceX et de Tesla, en ouverture de l’émission Saturday Night Live de samedi dernier

LE CHIFFRE

71 %

SOPREMA Canada s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 71 % d’ici 2030. L’entreprise en construction dit redoubler d’efforts depuis 2018 pour contrer les changements climatiques et diminuer l’empreinte carbone de ses bâtiments. Pour y parvenir, elle pense à l’ajout de systèmes de récupération de chaleur et de murs solaires passifs, à l’utilisation de véhicules moins polluants ainsi qu’à l’acquisition de véhicules électriques et hybrides pour les déplacements de ses employés. « Le secteur de la construction compte pour plus de 10 % des émissions totales de GES au Canada, note Richard Voyer, vice-président et chef de la direction de SOPREMA, dans un communiqué. En tant que fabricants de produits de construction, nous devons prendre nos responsabilités et entreprendre des actions concrètes dans la lutte contre les changements climatiques. Nos cibles de réduction sont ambitieuses, et ce qui me rend le plus fier, c’est que nos employés s’activent déjà à mettre en œuvre des solutions concrètes pour nous permettre de les atteindre. »

DIVERSITÉ

Bourse de 30 millions

La Baie aspire à l’accélération de l’équité raciale au Canada. Sa fondation s’engage notamment à verser, dans la prochaine décennie, 30 millions de dollars à des organismes qui font progresser l’inclusion et l’équité raciale grâce à des formations et à l’accession à l’emploi. Elle donnera notamment des bourses d’études postsecondaires aux membres des Premières Nations, aux Métis et aux Inuits. Elle appuiera aussi les Noirs dans des formations et leurs choix de carrière. « L’équité raciale est l’un des problèmes de société les plus urgents, dit Iain Nairn, président et chef de la direction de La Baie d’Hudson, dans un communiqué. Notre objectif est d’apporter un changement concret et mesurable qui améliorera la vie des Canadiens. »

L’INSPIRATION

Les meilleurs boss

L’organisme Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (PREE) souligne, pour la deuxième année, l’appui de dirigeants à leurs employés aux études. Sept d’entre eux ont été élus Meilleurs boss après consultations auprès d’étudiants qui ont soumis la candidature de leur patron. « Dans leurs témoignages, les jeunes mentionnent bien sûr apprécier la grande flexibilité de leur employeur, mais également leurs qualités humaines, comme l’écoute, la compréhension, la confiance et l’ouverture », énumère Lisa Champeau, agente de développement à la mobilisation des gens d’affaires au Projet PREE, interviewée par La Tribune.

Les élus, choisis parmi 130 candidatures reçues, se nomment Marie-Ève Ouimette (pharmacienne propriétaire, Jean Coutu), Dylan Mdouman-Biwole (gérant, Tim Hortons), Pierre Bolduc (fondateur propriétaire de L’Écolo Boutique), Stéphane Dubois (copropriétaire de Karting Orford), Marie-Claude Guyon, Benoît Bourassa et Johanne Bergeron (coordonnateurs au P’tit Bonheur), Mélanie Bédard (copropriétaire, Dépanneur du Coin de Lac-Mégantic) et Cynthia Gagné-Millette (conseillère en ressources humaines d’Ecopak).

