Alors que la saison des consultations prébudgétaires bat son plein à Québec, le Conseil du patronat du Québec (CPQ), Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) présentent vendredi leurs quatre grandes priorités au ministre des Finances, Eric Girard.

(Québec) Les groupes économiques du Québec forment un front commun et invitent le gouvernement Legault à maximiser dans le prochain budget ses investissements dans les entreprises, plutôt qu’à viser un retour à l’équilibre budgétaire « à court terme », afin d’assurer une relance économique innovante, mais aussi verte.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

« C’est inusité qu’on arrive avec un regroupement de positions communes, mais c’est beaucoup le contexte qui s’y prête [en raison de la COVID-19]. […] Le prochain budget est extrêmement important pour les orientations futures du Québec. C’est un budget qui doit prioriser la relance économique, sans négliger l’aspect santé publique, mais également en gardant en considération un œil sérieux sur le niveau de la dette », a dit à La Presse Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Mais dans l’immédiat, « pour faire face à cette crise mondiale, les gouvernements de chaque pays ne peuvent qu’intervenir dans leurs économies pour venir en aide à leurs milieux d’affaires respectifs », estime le président-directeur général de la FCCQ, Charles Milliard.

« Dans le contexte actuel, l’aide directe pour stimuler l’activité économique doit primer sur le retour à l’équilibre budgétaire à court terme », a-t-il poursuivi dans une déclaration écrite.

Revoir des crédits d’impôt

Les groupes économiques souhaitent d’abord que Québec bonifie ses crédits d’impôt destinés à la recherche et au développement, « notamment en rehaussant le taux de 14 % à 17,5 % et en élargissant la base des dépenses admissibles ». Ils souhaitent aussi que le gouvernement provincial accroisse les « possibilités de formation en littératie et en numératie, tant pour les entreprises que pour les personnes au chômage ».

Pour la relance, ils demandent à Québec de « faire de la lutte [contre les] changements climatiques une opportunité économique ». Pour y arriver, ils estiment que les mesures prévues par le Plan pour une économie verte 2030 doivent être plus accessibles que par le passé, mais surtout que les « efforts en termes d’efficacité énergétique, notamment dans le domaine du bâtiment », soient renforcés.

Sur le plan fiscal, les groupes pressent Québec de mettre un terme « immédiatement » au critère « inéquitable […] qui bloque l’accès à la déduction [du taux d’impôt] pour petites entreprises en fonction d’heures minimales rémunérées (5500 heures) dans les secteurs des services et de la construction ».

« Avec l’incertitude qui entoure le contexte économique actuel, ne pas augmenter le fardeau fiscal est de mise. Le ministre s’est engagé à le faire, et nous en sommes heureux, mais pour que cela se concrétise, le milieu des affaires demande que soit immédiatement abolie [cette] injustice fiscale », a affirmé le vice-président pour le Québec de la FCEI, François Vincent.

Pénurie de main-d’œuvre et achats locaux

Alors que le Québec sortira éventuellement de la pandémie de COVID-19, les groupes économiques rappellent que la pénurie de main-d’œuvre, enjeu qui était sur toutes les lèvres il n’y a pas si longtemps, reviendra en force. Cette situation est toujours « un frein important à la compétitivité des entreprises ainsi qu’à la reprise économique du Québec », estime la présidente-directrice générale de MEQ, Véronique Proulx.

« Le gouvernement du Québec doit miser sur l’innovation et la compétitivité de ses entreprises manufacturières, notamment en bonifiant les crédits d’impôt à la recherche et au développement, et en se dotant d’une véritable politique publique qui valorise l’achat local dans l’attribution des contrats gouvernementaux », a-t-elle aussi affirmé dans une déclaration qui nous a été transmise.