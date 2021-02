La Petite Bretonne

Créer de l’appétit pour les madeleines

« J’ai toujours des idées compliquées, farfelues et dures à faire », admet en riant Serge Bohec, grand patron de La Petite Bretonne. Il vend des madeleines au sirop d’érable aux Français et des biscuits dans l’une des plus grosses chaînes de dépanneurs au Mexique. Mais à 73 ans, celui qui s’évertue, depuis 1964, à démocratiser ici les croissants et les chocolatines s’est mis une autre idée en tête : faire en sorte que les Québécois adoptent les madeleines et qu’ils en redemandent.