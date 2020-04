La pandémie relance la quatrième révolution industrielle

(New York) Des masques et visières de protection pour les soignants fabriqués en urgence : la crise sanitaire a donné un coup de fouet et de projecteur à l’impression 3D. Mais le coût et la qualité encore inégale de cette technologie n’en font pas une menace imminente pour les emplois industriels.