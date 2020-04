Jean-Philippe Décarie Chronique

Des entrepreneurs inquiets, les réponses du ministre

Le but de l’exercice était de rassurer tout autant que d’expliquer et c’est pourquoi, durant plus d’une heure et demie, le ministre du Développement économique et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a répondu jeudi soir aux nombreuses questions d’entrepreneurs inquiets de la situation actuelle comme de l’avenir. Le message a été clair : la sortie de crise passera par l’innovation et l’achat local, et il faut s’y préparer.