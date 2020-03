Les épiciers et les services tiers connaissent une hausse de la demande pour leurs livraisons, ce qui entraîne des périodes d’attente plus longues que la normale, en cette période de pandémie pendant laquelle les autorités sanitaires et gouvernementales exhortent les gens à pratiquer l’isolement social.

La Presse canadienne

Instacart, une entreprise californienne qui livre des produits d’épicerie dans certaine villes de 11 provinces et territoires du Canada, affirme que son volume de commandes a augmenté de plus de 150 % au cours des dernières semaines, alors que s’est accentuée l’épidémie de COVID-19.

La société a précisé qu’elle embaucherait 300 000 acheteurs supplémentaires au cours des trois prochains mois, afin de répondre à la demande.

La porte-parole de Metro, Marie-Claude Bacon, a pour sa part indiqué que le trafic sur le site web de ses épiciers avait doublé et que la demande pour la livraison et le ramassage en magasin était supérieure à la capacité de l’entreprise.

Les clients sont confrontés à de longs retards dans le traitement de leurs commandes, a-t-elle indiqué, et la société demande à ceux qui sont capables de se déplacer dans les magasins pour faire leurs achats.

Les Compagnies Loblaw, qui exploitent l’enseigne Provigo au Québec, et Empire, le propriétaire des chaînes Sobeys et IGA, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.