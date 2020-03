Le premier ministre a demandé à Loto-Québec de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes âgées, plus vulnérables au virus, ne se rendent pas dans les dépanneurs ou autres commerces pour acheter des billets.

Loto-Québec va suspendre la vente de ses billets à gratter et ses loteries à tirage en magasins, a annoncé la société d’État vendredi après-midi.

Mayssa Ferah

La Presse

Loto-Québec a amorcé la suspension de la vente de billets de loterie et la fermeture dans les plus brefs délais de ses terminaux de vente, chez les détaillants et dans les kiosques de loterie. Les ventes se tiendront seulement en ligne.

La décision fait suite à la déclaration de François Legault en point de presse plus tôt aujourd’hui. Le premier ministre a demandé à Loto-Québec de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes âgées, plus vulnérables au virus, ne se rendent pas dans les dépanneurs ou autres commerces pour acheter des billets.

La société transmet présentement les détails de cette nouvelle mesure aux 8500 établissements et les opérateurs des kiosques dans les centres commerciaux.

L’achat et la vérification de billets de loterie en ligne restent en service. Tous les achats déjà effectués demeurent valides et les détenteurs de billets pourront comme prévu participer aux tirages prévus.