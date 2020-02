L’entrée de la Bourse de New York, à Wall Street.

Wall Street ouvre en petite hausse, attentive au coronavirus et à des indicateurs

(New York) La Bourse de New York progressait très légèrement à l’ouverture vendredi, continuant de rester vigilante face au coronavirus et digérant plusieurs statistiques économiques américaines.

Agence France-Presse

Vers 9 h 50, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, grappillait 0,02 %, à 29 428,84 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, montait de 0,15 %, à 9726,80 points, et le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, glanait 0,09 %, à 3377,10 points.

Wall Street avait fini en petite baisse jeudi, les acteurs du marché s’interrogeant sur l’épidémie de pneumonie virale après le bond du nombre de contaminations : le Dow Jones avait perdu 0,43 % et le NASDAQ 0,14 %.

Selon les analystes de Charles Schwab, la cote new-yorkaise et les autres grandes places mondiales « montrent une certaine résilience face aux incertitudes grandissantes concernant la propagation du coronavirus et à des données contrastées venues de Chine sur les nouveaux cas ».

Le bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus approchait vendredi les 1400 morts en Chine, où près de 64 000 cas de contamination ont désormais été enregistrés.

Au rang des indicateurs, les ventes au détail aux États-Unis ont progressé de 0,3 % en janvier par rapport à décembre, selon les données du département du Commerce. Cette hausse est conforme aux attentes des analystes.

Toutefois, ces mêmes ventes ont été révisées à la baisse pour les mois de novembre et décembre, fait observer Chris Low, de FHN Financial.

« Ce n’est pas de bon augure pour le premier trimestre 2020 », estime l’expert.

La production industrielle aux États-Unis a, pour sa part, de nouveau baissé en janvier (-0,3 %), lestée par l’arrêt de la production du Boeing 737 MAX, modèle vedette de l’avionneur américain, selon des données publiées par la Réserve fédérale (Fed).

Après la clôture, la Bourse de New York restera fermée jusqu’à mardi matin, le lundi 17 février étant férié aux États-Unis.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans de la dette américaine reculait à 1 573 %, contre 1 617 % la veille à la clôture.