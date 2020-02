(Halifax) Chorus Aviation a affiché jeudi un bénéfice net de 36,6 millions pour son plus récent trimestre, alors que ses revenus ont progressé de 1,5 % par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse canadienne

Le bénéfice par action du transporteur régional a atteint 23 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, stimulé par la vente de trois avions turbopropulsés Dash 8-400 et par une croissance de 60 % de son nombre d’appareils visés par des engagements de location, qui est passé à 64.

Le profit net de Chorus a grimpé de 34,3 millions par rapport à l’an dernier, essentiellement grâce à un changement dans la variation du profit de change latent net sur la dette à long terme.

Les revenus d’exploitation ont totalisé 338,6 millions au plus récent trimestre, un chiffre en hausse par rapport à celui de 333,7 millions de la même période un an plus tôt. Pour l’ensemble de l’exercice, le profit a presque doublé depuis 2018 et a atteint 133,2 millions, même si les revenus n’ont progressé que de 1 % à 1,35 milliard.

Sur une base ajustée, l’entreprise établie à Halifax a réalisé un profit de 23,3 millions, ou 15 cents par action, au quatrième trimestre, en baisse d’un tiers par rapport au profit ajusté de 35,3 millions, ou 25 cents par action, de la même période un an plus tôt.

Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice ajusté de 31,3 millions, ou 19 cents par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.