Jean-Philippe Décarie Chronique

Publicité: l’efficacité des médias québécois

Depuis le début des années 2000, les géants du numérique ont imposé leur hégémonie sur le marché publicitaire québécois et canadien au détriment des médias traditionnels parce que les annonceurs leur ont attribué une plus grande efficacité à cibler et rejoindre les consommateurs. Une campagne publicitaire récente de VIA Rail qui a favorisé les médias locaux plutôt que Google ou Facebook vient pourtant de produire des résultats qui démontrent une grande efficacité des médias québécois.