Fermeture possible des commerces non essentiels

« Comme une douche froide »

« On craint cette décision-là. Disons que ça serait une douche froide », lance sans détour Isabelle Prévost, copropriétaire de la Librairie Fleury, à propos de l’annonce – prévue ce mardi par le gouvernement – concernant le resserrement des restrictions qui pourrait entraîner la fermeture des commerces non essentiels. Et pour cause, la moitié des PME québécoises ont peur de ne pas survivre à un deuxième confinement, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).