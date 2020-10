Hausse des ventes de bœuf du Québec

Avec une hausse de leurs ventes de 350 % depuis le début de l’année, les produits bœuf Québec sont de plus en plus présents dans l’assiette des consommateurs. L’objectif est maintenant d’offrir le bifteck de côte et autres bavettes, déjà disponibles chez IGA, Maxi et récemment Provigo, dans toutes les grandes bannières du Québec d’ici la prochaine année, affirme Jean-Sébastien Gascon, coordonnateur du Partenariat Bœuf Québec.