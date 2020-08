La planète économique: il y a du carburant pour une relance verte

On parle beaucoup de relance verte actuellement. Et pas seulement chez les écologistes et les environnementalistes. Un peu partout dans le monde, les gouvernements et les banques centrales et grandes institutions comme le Fonds monétaire international ont souligné la nécessité de profiter de la crise du coronavirus pour mettre le développement économique sur une trajectoire plus soutenable à long terme.