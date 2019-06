 L'ex-patron d'Otéra conteste son congédiement 

L'ex-dirigeant d'Otéra Captial - une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) - Alfonso Graceffa « conteste avec véhémence » son congédiement survenu le 28 mai dernier au terme d'une enquête indépendante.

Dans un communiqué publié mercredi, celui-ci critique le bas de laine des Québécois en lui reprochant « l'opération de relations publiques » visant à le « discréditer », offrant au passage son « entière collaboration » à l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

M. Graceffa ne précise pas s'il a entrepris des démarches à l'endroit de la CDPQ.

Le président d'Otéra Capital, qui se spécialise dans le financement hypothécaire, s'était retiré de ses fonctions en février dernier après avoir été éclaboussé, tout comme d'autres dirigeants, par une série de reportages publiés par les médias de Québecor.

Au terme de l'enquête indépendante, qui a coûté 5 millions et dont les conclusions ont été révélées à la fin mai, M. Graceffa avait perdu son poste, tout comme la vice-présidente au financement immobilier Québec et Est du Canada, Martine Gaudreault, et l'économiste Edmondo Marandola.

M. Graceffa affirme que les faits qui lui sont reprochés par la Caisse ne « résistent à aucune analyse rigoureuse et sérieuse » et estime qu'il n'y a eu « aucune preuve de fraude ou de blanchiment d'argent touchant le portefeuille d'Otéra ni de transactions frauduleuses ».