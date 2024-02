« C’est un crime de plus en plus dangereux »

Lundi, 18 h 20, dans l’arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Une policière est blessée lorsqu’elle est délibérément frappée par un suspect de vol de véhicule. Son collègue ouvre le feu vers l’individu, qui réussit à fuir.

Une heure et demie plus tard, un couple vole une voiture dans le stationnement d’un concessionnaire de Laval, accélère subitement, heurte légèrement un employé et roule sur le pied de celui-ci.

Mardi, 2 h 15. Trois jeunes présumés voleurs de 17 et 19 ans sont poursuivis par les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent et font une embardée sur la route 116. Les suspects tentent de fuir à pied, mais sont arrêtés par les policiers, qui trouvent une arme de poing sur l’un d’eux.

Enfin, vers 8 h mardi matin, un suspect à bord d’un véhicule volé, pourchassé par les policiers de la Sûreté du Québec, emboutit un autre véhicule, blessant légèrement une personne, à Saint-Hugues, près de Saint-Hyacinthe.

Quatre évènements de vol de véhicule qui ont mal tourné en un peu plus de 12 heures dans la région de Montréal.

Payant et pas assez puni

« C’est un crime de plus en plus dangereux pour les policiers et pour la population », lance d’emblée Yves Francœur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Yves Francœur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal

La policière du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) heurtée par le suspect en fuite lundi soir a eu un poignet fracturé et devait subir des examens pour une possible commotion cérébrale.

Au moins deux autres évènements de vol de véhicule au cours desquels des policiers du SPVM ont ouvert le feu sont survenus à Montréal depuis l’été dernier.

Sans compter d’autres cas au cours desquels les suspects ont foncé sur les policiers ou ont été impliqués dans des poursuites qui auraient pu avoir de graves conséquences, ou encore des évènements durant lesquels des armes à feu illégales ont été retrouvées.

« C’est dangereux pour les policiers, mais aussi pour la population en général, parce que des gens qui s’enfuient peuvent causer du tort à des citoyens qui circulent tout bonnement », affirme Yves Francœur.

« Auparavant, les véhicules étaient souvent volés pour de simples escapades. Mais maintenant, c’est de plus en plus l’œuvre du crime organisé. Alors qu’auparavant, les voleurs ne faisaient à peu près pas d’argent avec ça, maintenant, les prix varient entre 1000 et 2500 $ pour chaque véhicule volé », ajoute M. Francœur, qui croit que les tribunaux devraient être plus sévères.

« Les peines sont encore infimes compte tenu du fait que ce n’était habituellement pas des crimes violents, perpétrés contre la personne. Encore aujourd’hui, on attrape des individus, ils sont sanctionnés pour des peines de quelques mois, en font le sixième et sont libérés très rapidement. On attrape souvent les mêmes individus », déplore le président de la Fraternité.

Les gangs montrés du doigt

L’automne dernier, un policier du Service de police de Laval (SPL) a été sérieusement blessé lors d’une poursuite qui s’est déplacée sur l’autoroute 15.

Pour l’assistant-directeur Jean-François Rousselle, c’est principalement l’entrée en scène des gangs de rue dans ce type de crime qui explique l’évolution de la situation.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE L’assistant-directeur Jean-François Rousselle, du Service de police de Laval

« On a des voleurs reliés aux gangs de rue qui sont plus téméraires et prennent des risques. Des individus plus jeunes aussi, qui ont moins de recul lorsqu’ils commettent ces crimes. Effectivement, on voit le phénomène évoluer. On voit des gens utiliser des véhicules comme des armes, pour foncer vers les policiers et essayer de se sauver coûte que coûte », décrit M. Rousselle.

Selon lui, les patrouilleurs du SPL analysent toujours la situation avant d’engager une poursuite, et en annulent régulièrement pour minimiser les impacts pour la population.

« Les policières et policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont mobilisés jour et nuit pour protéger et servir les citoyennes et citoyens. S’en prendre à des policiers et mettre leur vie en danger de façon délibérée est un geste tout simplement inacceptable. Bien que chaque intervention puisse comporter une part de risque, l’évènement de la nuit dernière vient malheureusement nous rappeler une fois de plus les dangers qui viennent avec ce métier », a répondu, par écrit, la direction du SPVM à la demande de La Presse.

« L’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) déplore vivement la recrudescence des vols de véhicules et la montée en puissance de la criminalité organisée qui y est associée. L’ADPQ et ses corps policiers sont déterminés à agir. C’est pourquoi ils seront présents au Sommet [sur les vols de véhicules] de jeudi à Ottawa et qu’ils s’entretiendront avec leurs partenaires et collègues de l’industrie pour trouver des solutions concrètes visant à mettre un terme à cette forme de criminalité et toute la violence associée », a pour sa part répondu Didier Deramond, directeur général de l’ADPQ.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le 514 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l’adresse postale de La Presse.