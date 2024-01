4 articles

Vols de véhicules au Québec Un parcours du combattant

Au Québec plus qu’ailleurs au pays, les victimes de vol d’auto n’ont que de minces chances de récupérer leur véhicule. Au cœur du phénomène : un port où il est facile d’expédier rapidement des voitures dérobées. Des policiers débordés. Et des voleurs plus agressifs que jamais. Tout ça alors qu’Ottawa s’apprête à accueillir un sommet sur ce fléau.