Un avion solaire destiné à voler pendant un an

L'appareil, créé par la compagnie UAVOS, est capable de rester en vol pendant un an. L'entreprise installée dans la Silicon Valley est spécialisée dans le développement de drones et systèmes de pilotage automatique.

Le prototype d'ApusDuo peut atteindre une altitude allant jusqu'à 20 000 m, ce qui est plus haut que les avions commerciaux. Il vole à une vitesse de 27 m par seconde et a 10 m d'envergure. L'avion est conçu pour surveiller la surface de la Terre et renvoie des informations précieuses en temps réel via des communications Internet et radio. L'appareil utilise des algorithmes de contrôle autonome pour rester en vol pendant de longues périodes.

Le principal développeur d'UAVOS, Aliaksei Stratsilatau, a déclaré que le développement d'avions à énergie solaire devenait plus efficace et plus abordable. La compagnie espère que cette technologie permettra de mieux surveiller des zones isolées. La version finale de l'avion devrait mesurer 28 m d'envergure.