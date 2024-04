Ozempic L’État québécois a remboursé à ce jour plus de 280 millions

L’Ozempic, popularisé en raison de ses effets sur la perte de poids, continue d’être de plus en plus prescrit au Québec. La RAMQ a payé à ce jour plus de 280 millions pour ce médicament qu’elle rembourse uniquement pour les diabétiques de type 2.