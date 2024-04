Dans la fébrilité du moment, entre deux changements de lunettes et trois regards furtifs, la lumière du Soleil a certainement, pendant un instant, ébloui l’œil nu de plusieurs spectateurs de l’éclipse. Était-ce trop court, ou trop long, pour endommager la rétine ? À quel moment faut-il s’inquiéter de problèmes de vision causés par l’éclipse de lundi ?

« Quand on regarde l’éclipse partielle, juste avant et juste après la phase totale, c’est à ce moment qu’il y a les risques de brûlures à la rétine », rappelle le Dr Jean-Marie Hanssens, professeur à l’École d’optométrie de l’Université de Montréal.

La bonne nouvelle, c’est que la plupart du temps, les gens regardent le Soleil pendant seulement quelques millisecondes, voire une ou deux secondes, et les dommages ne sont souvent pas permanent. Ils vont récupérer dans les heures qui suivent. Dr Jean-Marie Hanssens, professeur à l’École d’optométrie de l’Université de Montréal

Deux types de brûlures peuvent affecter l’œil. La kératite solaire (ou photokératite) est une surexposition aux rayons UV qui peut survenir à n’importe quel moment de l’année lorsqu’on est exposé au soleil, sur une piste de ski ou à la plage. « C’est une sorte de coup de soleil sur l’avant de l’œil », dit le Dr Hanssens. En général, ces dommages seront temporaires.

Le second type de brûlure, plus grave, touche la rétine, à l’arrière de l’œil. « Elle survient quand les gens regardent le Soleil droit dans les yeux », dit le Dr Hanssens. Elle peut être aggravée lorsqu’on regarde le Soleil avec un instrument grossissant, comme des jumelles ou un télescope qui ne sont pas munis d’un filtre. Cette brûlure ne cause pas de douleur et son effet n’est pas immédiat. Les symptômes peuvent prendre une bonne journée à apparaître, et peuvent être permanents.

Quels sont les symptômes à surveiller ?

Essentiellement, un changement de la vision depuis l’éclipse. Le plus important symptôme est une tache noire dans le champ central de la vision, et qui suit le regard. « Normalement, les gens auraient remarqué des symptômes lundi, mais ça peut aussi apparaître le lendemain. » La vision peut aussi être floue, embrouillée, ou déformée.

Et les yeux fatigués, après un bel après-midi passé au soleil ? « Non, ça ne devrait pas être un symptôme inquiétant », dit le Dr Hanssens. « Pas plus que d’avoir les yeux rouges. On peut avoir eu une kératite solaire, mais il n’y avait pas plus de risque lundi que le reste de l’année. C’est comme un coup de soleil régulier, il faut attendre que le temps passe. On peut mettre des compresses froides pour se soulager. »

Ce qu’on doit surtout surveiller, ce sont des changements de nature visuelle, une perception différente, plutôt que de la douleur ou de l’inconfort. Dr Jean-Marie Hanssens, professeur à l’École d’optométrie de l’Université de Montréal

En cas de doute, les optométristes peuvent examiner l’œil à l’aide d’un scanneur pour identifier les dommages à la rétine. Les optométristes et ophtalmologistes québécois ont d’ailleurs reçu comme consigne de signaler les cas de dommages aux yeux associés à l’éclipse au ministère de la Santé, qui en fera une compilation. « C’est difficile de savoir combien on pourrait avoir de cas au Québec, dit le Dr Hanssens. « Les données recueillies lors des autres éclipses montrent que l’incidence est quand même assez faible. »