2 articles Santé

Traitement de l’asthme et des allergies Un médicament lié à des suicides, mais largement prescrit

Singulair, un médicament traitant l’asthme et les allergies, est lié depuis des années à des suicides. Au point où Santé Canada émet désormais une mise en garde devant l’utilisation du médicament. Pourtant, de plus en plus de patients assurés par la Régie de l’assurance maladie du Québec en consomment.