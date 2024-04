L’Ozempic, popularisé en raison de ses effets sur la perte de poids, continue d’être de plus en plus prescrit au Québec. La RAMQ a payé à ce jour plus de 280 millions pour ce médicament qu’elle rembourse uniquement pour les diabétiques de type 2.

Katrine Desautels La Presse Canadienne

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ne peut pas rembourser ces médicaments pour l’indication d’amaigrissement.

Dans un courriel transmis à La Presse Canadienne, l’organisme, qui relève du ministère de la Santé et des Services sociaux, assure que les règles de remboursement pour l’Ozempic sont strictes. « La seule indication permettant un remboursement par le régime public est d’être atteint de diabète de type 2 et de respecter aussi les autres conditions de remboursement élaborées par l’INESSS », soutient la RAMQ.

Les paiements du régime d’assurance-médicaments public pour l’Ozempic ont explosé au cours des dernières années. Ils sont passés de quelque 87 000 $ en 2019 à 119 millions en 2023. Du 1er janvier au 18 février 2024, la RAMQ avait déjà payé plus 15 millions.

Cumulé depuis de 2019, moment où l’Ozempic a été inscrit sur la liste de médicaments couverts par la province, l’État a remboursé plus de 280 millions.

En 2020, environ 30 000 nouvelles ordonnances d’Ozempic couvertes par le régime public avaient été effectuées, ce qui comprend les ajustements de dosage qui sont traités comme une nouvelle ordonnance. Depuis, les nouvelles ordonnances n’ont cessé de croître pour atteindre un sommet de 135 786 l’an dernier.

Ces statistiques ne comprennent pas l’Ozempic qui peut être prescrit pour des patients qui cherchent à perdre du poids. Selon les données de la RAMQ, l’année dernière, plus de 61 000 personnes ont reçu une ordonnance d’Ozempic non couverte. En date du 18 février 2024, on comptait déjà 52 000 patients qui avaient reçu une ordonnance ne justifiant pas un remboursement. En 2019, on en comptait à peine 254.

L’Ozempic est d’abord un médicament injectable pour contrôler le diabète de type 2, mais un de ses effets est d’avoir un impact sur la satiété, ce qui peut mener à une perte de poids importante.

L’entreprise Novo Nordisk commercialise l’Ozempic au Canada. Son produit se présente sous la forme d’un stylo rempli de sémaglutide que les patients vont s’injecter permettant ainsi de réguler le taux d’insuline et de réduire la glycémie.

Il s’agit d’un agoniste du récepteur du peptide analogue au glucagon-1 (GLP-1) administré une fois par semaine pour améliorer la maîtrise glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2.

Il existe d’autres médicaments agonistes du GLP-1 tels que le Trulicity (dulaglutide), mais leur popularité auprès des Québécois n’arrive pas à la cheville de l’Ozempic.

En comparaison, l’an dernier, 5672 personnes non couvertes par la RAMQ ont reçu une prescription de Trulicity et 24 de Rybelsus (sémaglutide).

Plusieurs médecins sondés par La Presse Canadienne affirment qu’ils se font demander l’Ozempic sur une base quotidienne depuis un an.

« Le marketing qui a été fait directement auprès des patients a été très important et ça se traduit dans la pratique de tous les jours par des patients qui me demandent : “c’est quoi ça de l’Ozempic” ou qui ont été voir sur l’internet et qui me dise : “j’aimerais ça perdre du poids, pouvez-vous m’en prescrire” », a déclaré Dr René Wittmer qui est médecin de famille.

Les statistiques sur les réseaux sociaux témoignent de cette ascension. Sur TikTok et Instagram, on obtient des centaines de milliers de résultats avec le mot-clic ozempic, une très grande proportion montrant des transformations extrêmes.

L’Ozempic a connu une popularité si rapide qu’il y a eu des problèmes d’approvisionnement en sémaglutide à travers le monde. Le Québec n’y a pas échappé. On constatait à la fin de 2023 des ruptures de stock touchant principalement la teneur de 1 mg.

Novo Nordisk a depuis informé Santé Canada que les pénuries d’Ozempic pour les stylos de 1 m et de 0,25 mg/0,5 mg ont été résorbées.

