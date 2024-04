Un peu moins d’un Québécois sur cinq (17,4 %) âgé de 15 ans ou plus a indiqué avoir consommé du cannabis dans les 12 mois précédant l’enquête. Il s’agit d’une baisse de 2 % par rapport à 2022.

Moins de Québécois ont consommé du cannabis en 2023 par rapport à l’année précédente, révèle la plus récente Enquête québécoise sur le cannabis, menée par l’Institut de la statistique du Québec et dont les résultats ont été dévoilés jeudi.

Un peu moins d’un Québécois sur cinq (17,4 %) âgé de 15 ans ou plus a indiqué avoir consommé du cannabis dans les 12 mois précédant l’enquête. Il s’agit d’une baisse de 2 % par rapport à 2022.

En 2018, soit l’année de la légalisation du cannabis au Canada, 14 % des répondants disaient alors en consommer. Cette proportion est passée à 16,4 % en 2019, puis à 19,7 % en 2021. Aucune donnée n’a été compilée pour 2020, année du début de la pandémie.

Cette diminution s’observe également selon le sexe des répondants. Pour 2023, 20,8 % des hommes et 14,1 % des femmes affirment avoir consommé de la marijuana, contre 23,3 % et 15,6 % respectivement pour 2022.

On constate que cette tendance à la baisse est aussi généralisée dans tous les groupes d’âge. Fait à noter : les adolescents de 15 à 17 ans constituent le seul groupe d’âge pour lequel la proportion de consommateurs n’a jamais augmenté depuis 2018. Exception faite d’un plateau à 18,5 % entre 2021 et 2022, ce chiffre a diminué de façon constante, passant de 22,3 % en 2018 à 16,9 % l’année dernière.

Par ailleurs, comme c’est le cas depuis 2018, c’est chez les 21 à 24 ans qu’on dénombrait le plus de consommateurs de cannabis en 2023 (37,6 %).

En revanche, on remarque que le vapotage de cannabis gagne en popularité depuis quelques années. En 2021, 19 % des répondants ayant consommé de la marijuana dans les 12 mois précédant l’enquête disaient l’avoir fait de cette façon. Cette proportion est passée à 24 % en 2022, avant de s’établir à 25,5 % en 2023. Cette méthode est particulièrement prisée par les jeunes consommateurs de 15 à 17 ans (72,7 %), selon l’étude. Rappelons que les produits de vapotage de cannabis ne sont pas vendus légalement au Québec.

Près du tiers des consommateurs (30,6 %) ont aussi indiqué avoir mangé du cannabis dans un produit alimentaire l’année dernière. Le fumer demeure toutefois largement la façon la plus populaire d’en consommer (81,4 %).

Notons enfin qu’un peu plus de la moitié des consommateurs de cannabis (52,3 %) disent en faire usage moins d’un jour par mois, comparativement à 42 % en 2022. 22,2 % affirment consommer de un à trois jours par mois et 17,4 % disent consommer d’une à six journées par semaine. 8 % indiquent consommer du cannabis tous les jours.

Avec Pierre-André Normandin, La Presse