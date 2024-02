Moins d’amis sur qui on peut compter, moins d’interactions en personne, moins de rencontres signifiantes. L’isolement et la solitude doivent être considérés comme des épidémies à combattre vigoureusement, préviennent les experts en santé publique.

Les risques de la solitude

Maladies cardiovasculaires

Hypertension

Diabète

Démence

Dépression et anxiété

« Le sentiment de solitude est bien plus qu’un simple sentiment négatif – il affecte la santé tant des individus que de la société. » En mai 2023, l’administrateur de la santé publique, des États-Unis Vivek H. Murthy, a rappelé que la « déconnexion sociale » a un impact « semblable à ceux causés par la consommation de 15 cigarettes par jour ». En fait, le manque de liens sociaux serait plus risqué pour la santé que de boire plus de six consommations d’alcool par jour, de bouder l’activité physique ou de souffrir d’obésité.

Seul au monde

Proportion des répondants ayant déclaré se sentir « seuls » en 2020-2021 Brésil : 50 %

Turquie : 46 %

Inde : 43 %

Arabie saoudite : 43 %

Italie : 41 %

Afrique du Sud : 40 %

Corée du Sud : 38 %

Chili : 39 %

France : 36 %

Canada : 31 %

Espagne : 27 %

Suède : 25 %

Pays-Bas : 16 % Source : sondage Ipsos, décembre 2020-janvier 2021

En 2021, en pleine pandémie, un sondage Ipsos mené dans 28 pays a révélé que le sentiment de solitude n’était pas ressenti seulement dans les pays riches occidentaux. Le Brésil, la Turquie et l’Inde – parmi les pays les plus populeux au monde – se partageaient les trois premières places. Le Canada se classait juste sous la moyenne du groupe (établie à 33 %), et les Néerlandais étaient les moins nombreux (15 %) à avoir déclaré éprouver un sentiment de solitude.

Jeune et seul

Proportion des adultes québécois ayant éprouvé le sentiment d’être isolés des autres durant le mois de novembre 2023 18-24 ans : 48,9 %

25-44 ans : 36,3 %

45-59 ans : 25,2 %

60-69 ans : 16,2 %

70 ans et plus : 18,9 % Source : Institut national de santé publique du Québec, décembre 2023

Le sentiment de solitude est présent chez les aînés. Mais étonnamment, ce ne sont pas eux qui disent le plus souffrir de solitude. Entre mai et décembre 2023, près de la moitié des Québécois âgés de 18 à 24 ans disaient avoir éprouvé un sentiment de solitude dans le dernier mois, comparativement à moins de 20 % chez les 60 ans et plus. Ce paradoxe n’est pas nouveau : déjà, dans une revue de littérature scientifique datant de 1990, une équipe de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal relevait un « pourcentage important » de jeunes plus vulnérables au développement du sentiment de solitude, notamment en raison des tourments de l’adolescence et de l’entrée dans la vie adulte.

Seul malgré ses « amis »

Temps passé seul 2003 : 285 minutes par jour

2019 : 309 minutes par jour Temps passé avec les autres membres de la maisonnée 2003 : 262 minutes par jour

2019 : 243 minutes par jour Temps passé avec ses amis en personne 2003 : 54 minutes par jour

2019 : 43 minutes par jour Source : données du US Bureau of Labor Statistics (American Time Use Survey)

Il y a les « amis virtuels » et les « amis en vrai ». Plus on passe de temps sur les plateformes de réseaux sociaux, plus on ressent la solitude. C’est la conclusion à laquelle sont arrivés des chercheurs de l’Université de Pittsburgh en 2017 en sondant près de 2000 Américains de 19 à 32 ans. Ceux qui passaient plus de deux heures par jour à fréquenter Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Linkedln, Twitter et compagnie étaient deux fois plus susceptibles de ressentir de la solitude, en comparaison avec ceux qui n’y passaient pas plus de 30 minutes par jour.

Des mesures pour combattre la solitude

Quelques initiatives adoptées ces dernières années par les États pour s’attaquer au problème

Royaume-Uni

Depuis 2018, le gouvernement britannique compte un « ministre de la Solitude » et traite cet enjeu comme une priorité. En septembre dernier, une campagne a été lancée pour combattre le sentiment de solitude chez les étudiants. Ceux chez qui ce sentiment est le plus vif « sont environ deux fois plus susceptibles d’envisager d’abandonner leurs études », a noté Robin Hewings, le directeur de la campagne.

Genève (Suisse)

En novembre 2023, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a créé une Commission sur le lien social « afin d’aborder la question de la solitude en tant que menace urgente pour la santé ».

New York

En réponse à l’appel lancé en mai 2023 par l’administrateur national de santé publique, l’État de New York a demandé à Ruth Westheimer, sexologue, autrice et communicatrice connue sous le nom de Dr. Ruth, d’agir en tant qu’« ambassadrice honoraire de la solitude ». La conférencière de 95 ans est la première au pays à hériter de ce titre.

Japon

Devant la hausse inquiétante du sentiment de solitude au pays, le gouvernement japonais a adopté une série de mesures en 2021-2022, dont des campagnes sur la prévention du suicide et la mise en service d’une ligne téléphonique pour les personnes qui souffrent d’isolement.