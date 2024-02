Le ministre de la Santé veut obliger les médecins de famille à prioriser la prise en charge de patients orphelins plus vulnérables, comme ceux qui souffrent d’un cancer ou de maladies graves.

Dubé veut obliger les médecins de famille à en faire plus

(Québec) Un nouveau bras de fer se dessine entre Québec et les omnipraticiens. Christian Dubé veut obliger les médecins de famille à prendre en charge davantage de patients vulnérables. Leur syndicat y voit une tentative de leur faire porter « l’odieux de l’échec du mammouth ».

Le Conseil des ministres a autorisé mercredi un projet de règlement visant à mettre en application certaines dispositions de la Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne et à améliorer la gestion de l’offre, adoptée en juin 2022.

Le ministre de la Santé veut obliger les médecins de famille à prioriser la prise en charge de patients orphelins plus vulnérables, comme ceux qui souffrent d’un cancer ou de maladies graves. Selon M. Dubé, quelque 13 000 patients vulnérables sont toujours en attente d’être pris en charge par un médecin de famille ou un groupe de médecine de famille (GMF).

« Il y a eu un bel effort des médecins depuis plus d’un an de prendre 900 000 patients qui étaient [sur le Guichet d’accès à un médecin de famille], mais il reste encore […] 13 000 patients vulnérables et c’est eux qui ont besoin d’une prise en charge par le médecin », a expliqué mercredi le ministre.

En 2022, le gouvernement Legault et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) ont conclu une entente pour la prise en charge d’au moins 500 000 patients orphelins en déployant notamment le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) qui permet à un patient sans médecin de famille d’être pris en charge par un GMF et non un seul omnipraticien.

Quelque 900 000 patients sont inscrits au GAP en date du 15 janvier. Or, encore 500 000 Québécois se trouvent sur la liste d’attente, dont les 13 000 patients vulnérables. Il y a un an, ce nombre tournait autour de 40 000, a indiqué M. Dubé.

« Je veux ramener ça à zéro », a illustré le ministre de la Santé, sans préciser d’échéancier. Christian Dubé n’accompagne pas non plus cette nouvelle obligation de sanction ou de pénalité pour les médecins de famille. « Je suis capable de faire, je pense, de bonnes négociations avec la [FMOQ] », a-t-il souligné.

« Incompréhension » à la FMOQ

La FMOQ accueille la décision de Québec de procéder par règlement « avec incompréhension et grande déception ».

« On tente aujourd’hui de faire porter l’odieux aux médecins de famille alors que c’est l’échec du mammouth dans ce dossier-là », a indiqué le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amyot, qui blâme plutôt le réseau de la santé pour sa mauvaise répartition des patients orphelins.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le Dr Marc-André Amyot, président de la FMOQ

« C’est de la poudre aux yeux de vous laisser croire […] qu’il s’attend à ce qu’on le vide. Si ceux qui sont là n’ont pas été envoyés par les fonctionnaires aux médecins de famille en inscription collective (GAP), ne faites pas porter l’odieux aux médecins de famille », a-t-il répété. Le Dr Amyot rappelle que l’entente conclue avec Québec prévoit déjà une priorisation des patients vulnérables.

La FMOQ s’était farouchement opposée à la loi du ministre Dubé et avait même demandé son abandon complet. Selon le syndicat de médecins de famille, le texte législatif « bafouait » le processus normal d’une négociation et était « gifle incompréhensible » aux omnipraticiens.

Pour sa part, le Collège des médecins s’est montré plutôt favorable aux intentions du ministre Dubé. « Nous favorisons les mesures qui donneront davantage d’accès au public à la première ligne de soins ou élargiront les services sur le territoire. Cela s’inscrit dans notre vision de soins de santé de qualité et dans une responsabilité sociale des professionnels de la santé envers la population qu’ils desservent », a-t-on indiqué.

Accès aux données

Le ministre de la Santé veut aussi avoir accès aux données des cliniques médicales pour « agir » sur l’offre.

« On est connecté depuis un petit bout de temps, les 700 cliniques qui sont connectées [au GAP], je l’ai cette information-là. Je n’ai juste pas le droit de m’en servir. Soyons clairs, on a mis beaucoup d’argent là-dedans. Tout ce que le règlement fait, c’est de dire que le ministre maintenant y a accès », a indiqué M. Dubé.

« C’est dire pourquoi dans telle région par exemple, j’ai beaucoup plus d’urgences qui reçoivent [des cas non urgents], est-ce que c’est parce que les plages horaires des GMF ne sont pas respectées ? […] Renforcer la première ligne, c’est connaître notre offre », a ajouté le ministre.

La FMOQ n’est pas contre un meilleur accès aux données, mais craint que cela se traduise par l’ajout d’obligations ou de tâches administratives pour les médecins.

En commission parlementaire, la vérificatrice générale avait appuyé la démarche du gouvernement Legault d’avoir accès aux données sur l’occupation et la prise en charge des médecins de famille.

Le projet de règlement sera publié dans la Gazette officielle d’ici deux semaines. Une période de consultations de 45 jours suivra ensuite sa publication.