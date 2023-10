Des syndicats et accidentés manifestent à Montréal

(Montréal) Deux ans après l’adoption de la réforme en santé et sécurité au travail, les représentants des travailleurs et des accidentés continuent de clamer leur mécontentement.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Ils ont une nouvelle fois manifesté, vendredi midi devant le Complexe Desjardins à Montréal, non loin des bureaux de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).

Le ministre du Travail, Jean Boulet, avait fait adopter cette réforme en septembre 2021, alors que les lois d’origine remontaient à 40 ans. Sa réforme avait amélioré certains aspects, mais elle avait déçu les syndicats et les organismes qui défendent les accidentés en ne mettant pas suffisamment l’accent sur la prévention, selon eux.

Et c’est ce qu’ils ont encore critiqué vendredi, deux ans plus tard.

« Nous, ce qu’on réclame, c’est des mécanismes de prévention dans tous les milieux de travail », s’est exclamé David Bergeron-Cyr, un des vice-présidents de la CSN.

« Même dans les endroits syndiqués, on a de la difficulté à faire de la prévention. Imaginez-vous dans les milieux de travail où il n’y a pas de syndicat. Imaginez-vous dans les milieux de travail où il y a des travailleurs étrangers et des travailleurs étrangers temporaires en plus », a lancé Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ.