Même si le guide alimentaire canadien conseille de les éviter, les aliments ultratransformés occupent une place importante dans le panier d’épicerie des Québécois. Savoir les identifier est donc un pas vers une alimentation plus santé.

« Les aliments ultratransformés, ç’a été démontré que vraiment, ce sont des aliments qui sont plus caloriques, plus élevés en sucre, en gras et en sel, que l’on consomme déjà beaucoup trop dans notre alimentation nord-américaine. Et sucre, gras, sel : c’est le trio qui a été associé à des risques beaucoup plus élevés d’hypertension, de maladies cardiovasculaires, de cancer, d’obésité », explique l’auteure et nutritionniste Hélène Laurendeau.

Pour appuyer son propos, elle cite une vaste étude française publiée en 2019 et menée auprès de 45 000 adultes de plus de 45 ans qui a démontré qu’une augmentation de 10 % dans la proportion des aliments ultratransformés consommée était associée à un risque de mortalité accru de 14 %.

Transformés ou ultratransformés : comment faire la différence ? Il existe un système appelé NOVA qui classe les aliments en quatre groupes.

Le groupe 1 est celui des aliments « non transformés » ou « transformés minimalement », comme les fruits ou les œufs. Le groupe 2 est celui des « ingrédients culinaires transformés » comme les huiles. Le groupe 3 est celui des « aliments transformés », où les aliments des groupes 1 et 2 sont apprêtés ou préservés ensemble selon plusieurs méthodes. Le groupe 4 est celui des « produits alimentaires et boissons ultratransformés ».

Testez vos connaissances avec notre jeu-questionnaire.

Quelle est la part que les aliments ultratransformés occupent dans l’alimentation du Canadien moyen ?

A) 10 %

B) 25 %

C) 40 %

D) 50 %

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE

Réponse : D

Environ 48 % des calories consommées par jour par les Canadiens en 2015 provenaient d’aliments ultratransformés, a révélé un rapport diffusé en 2020 par Statistique Canada. « Peu importe le statut économique, la moitié du panier d’épicerie des gens est composée d’aliments ultratransformés. Au Canada, on est les champions du monde des aliments ultratransformés ! », souligne Hélène Laurendeau. Une enquête publiée en 2019 par l’Institut national de santé publique du Québec a pour sa part révélé que les aliments ultratransformés occupaient le tiers du volume total des achats alimentaires dans la province.

Parmi la liste d’épicerie suivante, lequel ou lesquels sont des aliments ultratransformés ?

A) Thon en conserve

B) Barres tendres

C) Biscuits soda

D) Céréales à déjeuner

E) Pepperoni

F) Sirop d’érable

PHOTO R.M. NUNES, GETTY IMAGES

Réponse : B, C, D et E

Les barres tendres, les craquelins et biscuits soda et les céréales à déjeuner qui peuvent vivre des mois sur les étalages sont généralement des aliments ultratransformés. La plupart du temps, les produits de viande « reconstitués » comme le pepperoni le sont aussi. Les poissons en conserve sont généralement minimalement transformés, alors que le sirop d’érable est un ingrédient. « Les aliments ultratransformés, ce sont des aliments qui n’existent pas dans la vraie vie, sauf par l’intermédiaire de l’industrie alimentaire. Ce sont des aliments prêts à consommer », explique Mme Laurendeau.

Pouvez-vous déterminer quelles techniques industrielles peuvent rendre un aliment ultratransformé ?

A) Pasteurisation

B) L’ajout de sel

C) L’hydrogénation

D) L’hydrolyse

E) Toutes ces réponses

PHOTO LUKE SHARRETT, ARCHIVES BLOOMBERG

Réponse : C et D

L’hydrolyse est un procédé chimique qui est notamment utilisé pour transformer l’amidon de maïs en sirop de maïs. Il s’agit d’une manière peu dispendieuse de sucrer des aliments. Les « protéines végétales hydrolysées » sont aussi utilisées comme rehausseur de goût. L’hydrogénation de l’huile est un processus chimique qui sert à transformer une huile liquide en huile solide à la température de la pièce. Bonne nouvelle : depuis 2020, les « huiles partiellement hydrogénées », les fameux gras trans, sont interdites au Canada.

Quels ingrédients peuvent rendre un pain ultratransformé ?

A) Stéaroyl-2 – lactylate de sodium

B) Une farine fortifiée au fer

C) Cellulose

D) Monoglycérides végétaux

E) Maltodextrine

F) Toutes ces réponses

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE

Réponse : A, C, D, E

Pour être uniquement considéré comme un aliment transformé, la mie de pain doit être composée d’une ou plusieurs farines, de levure et de sel. Un ajout de noix ou de fruits séchés n’en fera pas un pain ultratransformé. Quel réflexe adopter en lisant la liste des ingrédients ? « Le conseil que je donne, c’est : quand tu regardes la liste des ingrédients, est-ce que c’est quelque chose que tu as dans un garde-manger d’une maison ? », explique la nutritionniste Hélène Laurendeau. « Normalement, les ultratransformés, ce sont des aliments qui ont été créés de toute pièce par l’industrie, qui sont fabriqués de substances modifiées. L’industrie ne cuisine pas comme toi et moi, alors ça devient comme un bien de consommation. »

Le beurre d’arachide est…

A) Un aliment minimalement transformé

B) Un aliment transformé

C) Un aliment ultratransformé

D) Toutes ces réponses

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE

Réponse : D

Constitué uniquement d’arachides broyées, c’est un aliment minimalement transformé. L’ajout de sel ou de sucre pour amplifier la saveur des noix le fera basculer du groupe 1 au groupe 3. L’ajout d’émulsifiants pour faire en sorte que l’huile ne se sépare pas du beurre peut en faire un aliment ultratransformé.

Les boulettes végétales qui imitent le goût de la viande sont-elles ultratransformées ?

A) Oui

B) Non

PHOTO NAM Y. HUH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Réponse : A

Manger de la viande rouge est le choix alimentaire qui émet le plus de gaz à effet de serre. Par contre, il suffit de consulter la longue liste d’ingrédients des boulettes végétales industrielles pour y remarquer l’ajout de plusieurs additifs. Le tofu à l’état brut n’est pas un aliment ultratransformé.

Le yogourt est…

A) Un aliment minimalement transformé

B) Un aliment transformé

C) Un aliment ultratransformé

D) Toutes ces réponses

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE

Réponse : D

Les aliments pasteurisés comme le yogourt nature sont considérés comme étant minimalement transformés s’ils ne contiennent que du lait et des cultures bactériennes. Mais gare aux colorants, aux arômes artificiels, au sirop de maïs riche en fructose et aux texturants, qui les feront passer au rayon des aliments ultratransformés.

Parmi les ingrédients suivants, lesquels peuvent rendre les boissons ultratransformées ?

A) Arômes naturels

B) Arômes artificiels

C) Sucre

D) Les colorants caramel

E) Aspartame

PHOTO GETTY IMAGES

Réponse : A, B, D et E

Le terme « arôme naturel » peut porter à confusion. Les « arômes artificiels » sont créés de toute pièce en laboratoire pour imiter des arômes, alors que les arômes « naturels » sont dérivés des plantes ou des animaux. Mais les autres ingrédients qui entrent dans la composition de ces arômes peuvent inclure des solvants et des émulsifiants. Les jus sucrés ne sont pas des aliments santé, mais un simple ajout de sucre n’en fait pas automatiquement un aliment ultratransformé.