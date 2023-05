Quelques milligrammes de l’actualité environnementale.

Quiz

Si rien ne change d’ici 2100 dans nos régimes alimentaires et nos pratiques agricoles, notre consommation de nourriture pourrait réchauffer la Terre de :

A) 0,2 à 0,6 °C

B) 0,7 à 0,9 °C

C) 0,9 à 1,3 °C

PHOTO CARL DE SOUZA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Ferme bovine au Brésil

Réponse : B

Une étude récemment publiée dans Nature Climate Change a calculé que d’ici la fin du siècle, la production et la consommation de nourriture pourraient être responsables d’un réchauffement de la planète de près de 1 °C par rapport aux niveaux préindustriels (entre 0,7 et 0,9 °C selon l’augmentation de la population mondiale). En mangeant de la viande seulement une fois par semaine, cette hausse pourrait être réduite de 0,2 °C.

800 millions d’oiseaux ont disparu en Europe

PHOTO ELENA RODRIGUEZ, ARCHIVES REUTERS Un oiseau sur le bord du réservoir Sierra Boyera, dans le sud de l’Espagne, qui était à peine à 0,01 % de sa capacité à la fin d’avril.

Près de 800 millions d’oiseaux ont disparu sur le continent européen entre 1980 et 2016, un déclin spectaculaire de 25 %. En milieu agricole, la baisse est encore plus dramatique : près de 57 % des oiseaux ont disparu. Voilà les résultats de la plus vaste étude menée sur les oiseaux d’Europe qui viennent d’être publiés dans la revue savante PNAS. « Nous constatons que l’intensification de l’agriculture, en particulier l’utilisation de pesticides et d’engrais, est la principale cause du déclin de la plupart des populations d’oiseaux », écrivent les auteurs, qui ont étudié 170 espèces retrouvées sur 20 000 sites dans 38 pays.

Verte, la viande de labo ?

PHOTO CORINNA KERN, ARCHIVES BLOOMBERG Un ingénieur inspecte de la viande de laboratoire, en Israël, en 2019.

Vous avez sans doute déjà entendu parler de la « viande » de laboratoire. Grâce aux cellules souches, des scientifiques parviennent à faire pousser du tissu musculaire d’animaux. À quand une telle viande dans nos épiceries ? Difficile à dire. Mais d’un point de vue climatique, ce n’est peut-être pas la solution miracle. Le potentiel de réchauffement planétaire de la viande cultivée en laboratoire serait de 4 % à 25 % plus élevé que celui du bœuf, révèle une analyse du cycle de vie réalisée par des chercheurs de l’Université de Californie à Davis. L’étude a fait l’objet d’une « prépublication », c’est-à-dire qu’elle n’a pas franchi l’étape de révision par les pairs.

Emballages écoresponsables

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Québec donnera un coup de pouce de 18 millions aux entreprises de transformation alimentaire pour les aider à utiliser des matières plus durables dans leurs emballages.

Québec donnera un coup de pouce de 18 millions aux entreprises de transformation alimentaire pour les aider à utiliser des matières plus durables dans leurs emballages. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, en a fait l’annonce il y a quelques jours. Les nouveaux emballages alimentaires doivent à la fois répondre aux nouvelles exigences du règlement qui encadre la collecte sélective tout en permettant la conservation des aliments de manière salubre. L’aide vise à soutenir les entreprises dans la conception de contenants et d’emballages qui répondent aux critères des centres de tri des conditionneurs et recycleurs québécois.

Engins de pêche à la dérive

PHOTO ROBERT F. BUKATY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Casier à homard et cordes échoués sur une plage du Maine

Avec l’aide de capitaines locaux, des chercheurs de l’Université Dalhousie ont retiré l’équivalent de 25 000 kilogrammes d’engins de pêche fantômes au large de la Nouvelle-Écosse. Des casiers, des cordes, des filets, des hameçons et des câbles à la dérive ont été récupérés dans un territoire de près de 4000 kilomètres, peut-on lire dans un article publié dans Marine Pollution Bulletin. Près de 1000 sorties ont été effectuées entre 2019 et 2021. Dans 68 % des cas, il s’agissait de casiers à homard perdus, qui avaient entre 1 et 37 ans d’âge. L’expérience a permis de libérer 652 homards et 57 poissons pris dans ces engins.