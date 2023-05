(Québec) Après avoir promis d’accélérer la cadence, la ministre Sonia Bélanger annonce ce lundi un premier groupe de cinq CHSLD privés qui deviennent conventionnés, c’est-à-dire subventionnés par l’État, dans l’objectif d’harmoniser l’offre d’hébergement aux aînés.

Cinq CHSLD privés du Grand Montréal et de l’Estrie ont terminé le processus de conventionnement, la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés. Il s’agit d’un premier groupe d’établissements privés qui deviendront subventionnés par l’État depuis la fin d’un projet-pilote mené sous la direction de l’ex-ministre Marguerite Blais et qui avait permis de conventionner trois établissements, en juin 2022.

Le gouvernement Legault a prévu 20 millions par année pendant cinq ans pour conventionner la quarantaine de CHSLD privés de la province. Lors de l’étude des crédits budgétaires, la ministre Sonia Bélanger a cependant affirmé vouloir procéder plus rapidement en ramenant l’échéancier de cinq à deux ans, indiquant vouloir avoir achevé le processus à la fin de 2025.

Mme Bélanger répondait aux critiques voulant que le processus prenne trop de temps. Québec avait dans sa ligne de mire de conventionner une vingtaine d’établissements privés au 31 mars 2023.

Un objectif que le gouvernement Legault n’a pas atteint. Or, d’autres annonces sont à prévoir d’ici les prochaines semaines, a indiqué Mme Bélanger lors de l’étude des crédits. Des discussions « sont actives » et des ententes de principe sont conclues avec d’autres établissements, nous a-t-on indiqué.

Dans le budget Girard, on a par ailleurs appris que le processus de conventionnement a progressé de façon « notable » au cours des derniers mois dans 16 CHSLD privés.

Le processus demeure long et complexe alors que les établissements doivent atteindre certains standards de qualité pour amorcer les démarches de conventionnement.

Le détail des ententes de conventionnement liant un établissement privé au réseau public n’est pas dévoilé publiquement.

Disparités entre le public et le privé

La pandémie a révélé au grand jour les disparités entre les réseaux public et privé de CHSLD. Nul besoin de rappeler l’hécatombe survenue au CHSLD Herron, un établissement complètement privé.

Lors du précédent mandat, le gouvernement Legault s’est engagé à conventionner la totalité des CHSLD privés pour harmoniser l’offre de soins et assurer la qualité d’un établissement à l’autre.

Parmi les cinq nouveaux CHSLD privés conventionnés, on trouve notamment le CHSLD de la Rive, à Laval, où des membres des Forces armées canadiennes ont été déployés pendant la première vague. D’importantes éclosions ont aussi eu lieu au CHSLD Manoir Harwood, au CHSLD Manoir de l’Ouest de l’Île ainsi qu’au CHSLD Soulanges, qui deviennent conventionnés.

Au plus fort de la dernière crise sanitaire, les CHSLD privés ont aussi été frappés par la pénurie de main-d’œuvre, autre phénomène exacerbé par la pandémie. En mars 2022, l’Association des établissements de longue durée privés du Québec, qui regroupe les CHSLD privés de la province, pressait le gouvernement Legault d’accélérer le processus de conventionnement pour freiner l’hémorragie.

Le directeur général du CHSLD Manoir Harwood et du CHSLD Soulanges à Vaudreuil-Dorion, Jean-François Blanchard, affirmait alors que le manque d’effectif « s’est aggravé considérablement » après la pandémie, rendant la situation intenable pour des petites ressources comme les siennes. Le CHSLD Soulanges offre une quinzaine de places d’hébergement. M. Blanchard doit participer à l’annonce, ce lundi.

La coroner Géhane Kamel qui a fait enquête sur les décès de personnes âgées survenus dans des milieux d’hébergement au cours de la première vague de COVID-19 a aussi recommandé au gouvernement de procéder au conventionnement de tous les CHSLD privés dans son rapport, en mai 2022.