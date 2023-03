Cinq heures onze minutes. C’est le temps médian qu’a dû passer un patient aux urgences du Québec dans la dernière année, selon une nouvelle étude paraissant ce jeudi. Son auteure s’alarme du fait que ce chiffre est en constante augmentation depuis déjà quelques années, et appelle les autorités à investir davantage en télémédecine.

« On parle d’une hausse de 8 minutes en moyenne par année. En quatre ans, toutefois, on a bondi de 40 minutes, soit un bond d’environ 15 %. Ça peut sonner faible, mais si chaque patient attend 40 minutes de plus, ça finit par alourdir énormément le système », affirme l’économiste de l’Institut économique de Montréal (IEDM) Emmanuelle B. Faubert, dont l’étude se base sur des données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

À la seule exception de l’année 2020-2021, en pleine pandémie de COVID-19, le rapport affirme que « la durée médiane d’une visite à l’urgence est en augmentation depuis quatre ans, étant passée de 4 heures et 31 minutes en 2018 à 5 heures et 11 minutes l’an dernier ».

« Le temps de visite moyen, quant à lui, a crû de 1 heure et 39 minutes au cours de la même période, s’établissant présentement à 9 heures et 1 minute », peut-on également lire dans le document.

Depuis quatre ans, ce sont surtout les patients sur civière qui attendent le plus : l’augmentation dans leur cas est de 2 heures 8 minutes, une hausse proportionnelle d’environ 23,2 %. En 2018, 16,6 % de ces patients attendaient plus de 24 heures aux urgences. En 2022, « on parle presque d’un patient sur quatre, donc près de 210 000 patients », poursuit Mme Faubert.

« Conséquence de l’inefficacité généralisée »

À travers le Québec, c’est actuellement dans les Laurentides que l’on attend le plus aux urgences, avec un délai médian de 7 heures et 16 minutes. La région est suivie de près par Lanaudière (6 heures et 49 minutes) et Laval (6 heures et 45 minutes).

C’est toutefois à l’hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, en Montérégie, que l’on patiente le plus, avec un délai médian de 10 heures et 27 minutes. L’hôpital en santé mentale Albert-Prévost et l’hôpital Royal Victoria, tous deux situés à Montréal, suivent avec 10 heures et 15 minutes et 9 heures et 55 minutes.

Emmanuelle Faubert soutient que « le problème ne vient pas seulement d’une inefficacité dans les salles d’urgence », mais qu’il est surtout « une conséquence l’inefficacité généralisée dans le système hospitalier.

« Une des solutions qu’on préconise, c’est un accès davantage facilité à la télémédecine. Le plus important, on s’entend, c’est d’améliorer l’accès aux soins de première ligne. La télémédecine permet justement que des cas moins urgents se rendent à quelqu’un, et que les gens aient un meilleur accès aux spécialistes », explique la chercheuse à ce sujet.

Celle-ci soutient aussi le projet de « minihôpitaux » privés du gouvernement Legault. « Dans plusieurs cas, les patients y paieraient avec la carte-soleil, pas avec une carte de crédit. Ça reste des médecins participant à la RAMQ et des paiements publics, avec la seule différence que les praticiens deviennent des entrepreneurs et qu’ils ont ainsi des incitatifs différents pour innover et augmenter l’efficacité », conclut Mme Faubert.