Des dizaines de millions de tests rapides à écouler

Denrée rare il y a un an, les tests de dépistage rapide de la COVID-19 encombrent maintenant les coffres des gouvernements. Québec ignore comment écouler 63 millions de tests et Ottawa, 90 millions de plus, dont au moins 6,5 millions seront périmés d’ici 12 mois.