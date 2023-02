(Québec) Tarifs plafonds, secteurs délimités et risque d’infractions pénales. Le ministre Christian Dubé s’accorde une série de pouvoirs pour « encadrer et interdire » le recours aux agences privées de placement dans le réseau de la santé. Il se donne jusqu’en 2026 pour s’en affranchir.

Il s’agit du premier projet de loi 10 déposé par le ministre de la Santé depuis le début de son deuxième mandat. C’est le ministre de la Cybersécurité et de la Transformation numérique, Éric Caire, qui pilote désormais le projet de loi 3 visant à accroître l’accès aux données en santé.

Le texte législatif, déposé mercredi au Salon bleu, donne au ministre de la Santé le pouvoir « d’encadrer et d’interdire » le recours à la main-d’œuvre indépendante avec différents « leviers » qui seront déterminés par règlement.

Le ministre pourra notamment fixer un taux horaire maximum par titre d’emploi, comme il l’avait fait par arrêté ministériel pendant la pandémie.

Le ministre pourra également « délimiter les secteurs » pour lesquels le recours à la main-d’œuvre demeurera permis. Il faut rappeler que des régions comme l’Abitibi-Témiscamingue ou la Côte-Nord souffrent d’une importante dépendance aux agences.

Le ministre pourra aussi « prolonger la durée » pendant laquelle on pourra avoir recours aux agences et même « imposer des mesures administratives et des infractions pénales » en cas de non-respect de la future loi et des règlements. Le ministre s’octroie aussi « des pouvoirs d’inspection et d’enquête » pour s’assurer que les règles sont respectées.

Les établissements publics, les CHSLD privés conventionnés, les résidences privées pour aînés (RPA), les ressources intermédiaires, les maisons de soins palliatifs et les institutions religieuses qui offrent des soins seront visés par le projet de loi 10.

Mardi, le ministre de la Santé a fait valoir qu’il souhaite opérer « un changement de culture » et qu’une meilleure utilisation des ressources du réseau public est « un élément-clé » de son Plan santé. Il doit s’adresser aux médias après la période de questions.

Québec ne cache pas depuis plusieurs mois qu’il aspire à sevrer le réseau de la santé des agences privées, dont le recours continue d’augmenter. Mardi, la FTQ a révélé que l’État québécois avait dépensé près de 3 milliards de 2016 à 2022 pour l’embauche de la main-d’œuvre indépendante.

Les données fournies mercredi par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) font état d’une augmentation de 380 % du recours aux agences de 2016 à 2022.

Québec se donne jusqu’en 2026 pour s’affranchir des agences, notamment dans les régions éloignées où la dépendance est plus grande. On vise s’en sevrer dans les milieux urbains dès 2024.

Pas une mince tâche

Un sondage mené par le plus important regroupement d’agences de placement de main-d’œuvre auprès de plus de 2000 de leurs employés a révélé mercredi que pour huit travailleurs de la santé sur 10, il est « peu probable » de retourner dans le secteur public d’ici la retraite.

La Presse rapportait mercredi les résultats de ce sondage où l’on apprend également que 70 % des employés sondés « auraient probablement réorienté leur carrière dans un autre domaine au lieu de rester dans le réseau public » si les agences privées de main-d’œuvre « n’existaient pas ».

La tâche ne sera pas mince. Québec a lancé en décembre dernier un appel d’offres - qui a été suspendu depuis - pour 8 millions d’heures de travail à effectuer par de la main-d’œuvre indépendante dans l’ensemble des établissements de santé de la province.