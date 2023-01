(Lac-Beauport) Le ministre Christian Dubé prend « le monde pour des valises » en leur faisant croire que l’agence Santé Québec – une nouvelle entité qui s’occupera des opérations du ministère – viendra régler les problèmes du réseau de la santé, dénonce le député André Fortin. Selon lui, M. Dubé cherche à « se décharger » de sa responsabilité ministérielle.

Le député libéral et porte-parole en matière de santé, André Fortin, y est allé d’une charge à fond de train contre la proposition du ministre Christian Dubé. « Je ne peux pas croire que la solution en santé en ce moment, c’est de mettre une boîte de plus dans l’organigramme du ministère de la Santé », a lancé le député de Pontiac, en marge du caucus présessionnel de sa formation.

André Fortin accuse par ailleurs le ministre Dubé « d’utiliser » la mort d’Andrée Simard, la veuve de l’ex-premier ministre Robert Bourassa, pour faire valoir ses visées. « De dire que s’il y avait eu un PDG d’agence Santé Québec, on aurait évité une situation comme celle-là, je trouve ça incroyablement cynique. C’est prendre le monde pour des valises », a-t-il pesté.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE André Fortin

En entrevue au Devoir, Christian Dubé a soutenu la création de cette nouvelle entité permettra d’éviter des drames comme celui de Mme Simard, qui a été privé de soins palliatifs pendant les trois jours précédant sa mort, en rendant le « réseau plus performant et plus humain ».

Le ministre de la Santé doit présenter cet hiver un projet de loi pour créer l’agence Santé Québec. Il s’agit d’un engagement électoral qui prévoit de scinder l’imposant ministère de la Santé et des Services sociaux en deux. Santé Québec superviserait tout le volet opérationnel du MSSS. Les grands patrons des CISSS et CIUSSS relèveraient de cette entité, alors qu’un PDG serait nommé.

« Tous les Québécois seront d’accord avec nous que le statu quo n’est plus une option. On doit faire des changements importants dans la gouvernance de notre réseau de la santé », a-t-on rétorqué mercredi au cabinet de M. Dubé.

Une « solution de fonctionnaire »

« Cette solution-là, elle décharge le ministre de sa responsabilité. C’est pas quelque chose qui va venir dépolitiser le réseau de la santé, c’est quelque chose qui va venir déresponsabiliser le ministre », a poursuivi M. Fortin, parlant d’une « solution de fonctionnaire ».

Les propos de M. Dubé ont aussi été déplorés par le Parti québécois : « Il nous arrive avec une nouvelle proposition de créer un dédoublement de structure bureaucratique pour mieux gérer ce qui se passe sur le terrain alors qu’on disait il y a encore quelques mois qu’on veut décentraliser le réseau. Il y a encore un manque de cohérence absolument aberrant qui nous renverse », a affirmé le député Joël Arseneau.

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, ne s’est guère montré plus impressionné par la solution du ministre Dubé : « Je pense à la personne, à l’Enfant-Jésus, à l’urgence, qui est assise sur une civière depuis plusieurs heures et qui doit se dire : “c’est super, quelle belle nouvelle, il va y avoir une structure additionnelle” », a ironisé M. Tanguay, rappelant que le ministre doit être « imputable ».

Au Devoir, Christian Dubé a affirmé qu’il resterait imputable, mais qu’il « structure différemment ».

Avec Gabriel Béland, La Presse