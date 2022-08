(Québec) La Coalition avenir Québec (CAQ) dévoile un deuxième engagement électoral avec la promesse de créer une toute nouvelle structure de gouvernance du réseau de la santé. L’agence « Santé Québec » supervisera tout le volet opérationnel de l’imposant ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dont les failles ont été révélées pendant la pandémie.

Fanny Lévesque La Presse

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dévoilé mercredi un premier engagement électoral en matière de santé alors que les élections ne sont toujours pas déclenchées au Québec. La CAQ promet de créer l’agence « Santé Québec » qui aura le mandat de coordonner les opérations du réseau de la santé et « séparer » les rôles entre les orientations et les opérations.

Cette promesse est en ligne droite avec les recommandations de la sous-ministre Dominique Savoie dans son rapport intitulé Une gouvernance renouvelée du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS), dévoilé en juin dernier. Le ministre Christian Dubé lui avait confié le mandat de poser un diagnostic sur l’organisation et la gouvernance du système pour assurer la réussite de son Plan santé.

« Au cours des dernières années et particulièrement dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, la configuration actuelle du RSSS a révélé certaines lacunes », comme la « lourdeur sur le plan de la gouvernance et des structures administratives », la « confusion » dans les rôles de chacun, l’accès difficile aux soins et la pénurie de personnel, écrit la sous-ministre Dominique Savoie.

Au moment du dépôt du rapport, le ministre Dubé s’était gardé de commenter la recommandation de créer une nouvelle structure en santé. « Je vais prendre un petit peu de recul parce qu’il y a beaucoup d’implications là-dessus, mais j’aimerais vous dire que c’est beaucoup plus à ma formation politique de revenir avec des recommandations très claires dans les prochaines semaines là-dessus », avait-il dit, télégraphiant l’intention d’en faire un engagement électoral.

Dans son rapport, Mme Savoie ajoute qu’il faut « recentrer la mission du MSSS sur la définition des objectifs et des orientations stratégiques, l’évaluation de la performance et le suivi des résultats ». Le ministère doit s’éloigner des opérations pour se concentrer sur son rôle de gestionnaire, selon elle. Son rapport vise d’ailleurs à clarifier les rôles et les responsabilités des différents paliers.

La pandémie a mis en évidence les problématiques découlant d’un manque de clarté dans le partage des rôles et responsabilités, dont « la perméabilité de l’interface politico-administrative », note-t-elle. Elle recommande de « créer une instance formelle de coordination et de supervision ». L’objectif serait entre autres de « prévoir une coordination spécifique pour la grande région de Montréal (514-450) afin de favoriser la fluidité et la continuité des soins et services aux usagers ».