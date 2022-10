(Ottawa) La pénurie de médicaments à base d’acétaminophène et d’ibuprofène pour enfants devrait se résorber sous peu, assure la conseillère médicale principale de Santé Canada, la Dre Supriya Sharma, qui précise que les fabricants de ces analgésiques ont augmenté considérablement leur production afin de répondre à la demande au pays.

Joël-Denis Bellavance La Presse

La Dre Sharma a précisé que cette pénurie a été causée par une demande plus forte que la normale durant l’été, tandis que les fabricants produisent ces médicaments en quantité limitée.

« Les manufacturiers produisent maintenant le double, voire le triple de leur quantité habituelle pour le Canada. Nous explorons aussi d’autres options, à savoir s’il y a d’autres sources, d’autres pays qui auraient des produits disponibles. La pénurie est assez généralisée, mais on se penche sur cette option », a indiqué la conseillère médicale principale en conférence de presse.

La Dre Sharma a noté que cette pénurie a été aggravée par l’effet de la panique chez certains parents qui ont décidé d’acheter une plus grande quantité que nécessaire.

« Pendant la pandémie, nous avons vu des pénuries de toutes sortes de choses, notamment le papier de toilette. Les gens achètent un peu en panique et je comprends. Ils veulent avoir assez de médicaments pour pouvoir traiter leurs enfants », a-t-elle souligné, invitant au passage les gens à faire preuve de retenue.

« Les fabricants ont augmenté leur production. Donc, on s’attend à recevoir plus de ces médicaments très bientôt. […] Je comprends parfaitement l’angoisse que l’on peut avoir ou l’anxiété que l’on peut ressentir d’avoir un enfant qui souffre de fièvre et qui pleure en plein milieu de la nuit, mais les produits s’en viennent ».

Plus tôt en matinée, Santé Canada a émis un communiqué de presse dans lequel on affirme que tous les efforts sont déployés pour régler cette situation.

« Nous partageons les préoccupations des parents et des soignants quant à l’impossibilité de trouver de produits à base d’acétaminophène et d’ibuprofène pour nourrissons et enfants, et nous comprenons les inquiétudes qui s’y rattachent. Depuis le début de la pénurie, nous travaillons à mettre en place des mesures pour nous assurer que les parents et les soignants ont ce qu’il leur faut pour prendre soin des enfants », a affirmé Santé Canada.

On précise que le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, a parlé directement avec certains fabricants, y compris Johnson & Johnson, Haleon et PharmaScience, « pour réaffirmer l’urgence d’une collaboration visant à trouver des solutions immédiates à cette pénurie pour que les parents et les soignants aient accès aux médicaments dont ils ont besoin pour s’occuper de leurs enfants »

« L’offre augmente, mais nous nous attendons encore à des ruptures de stock intermittentes de ces produits dans les points de vente au détail. Nous nous efforçons d’acheminer ces médicaments à tous ceux qui en ont besoin, et nous travaillons tout particulièrement à reconstituer les stocks des hôpitaux pour enfants ».