Une campagne de vaccination contre l’influenza débutera la semaine prochaine au Québec. La prise de rendez-vous sera disponible dès le 5 octobre sur le portail Clic Santé.

Alice Girard-Bossé La Presse

« L’influenza, ce n’est pas quelque chose qui faut prendre à la légère. C’est une maladie sérieuse », a déclaré le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, en conférence de presse jeudi matin.

La vaccination contre la grippe est recommandée pour les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques, les adultes ayant certaines maladies chroniques, les femmes enceintes aux deuxième et troisième trimestres de leur grossesse et les personnes âgées de 75 ans et plus.

Ce sera possible de recevoir à la fois le vaccin contre la COVID-19 et l’influenza, a indiqué le sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Daniel Desharnais.

Il n’y a aucune interaction entre les deux vaccins, a précisé le Dr Jean Longtin, médecin microbiologiste. « C’est une bonne idée de les jumeler dans les mêmes rendez-vous parce qu’on estime qu’il y aura plus d’adhésion », a ajouté le spécialiste.