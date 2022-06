La Santé publique savait depuis 2019 que les cas de cancer du poumon étaient plus fréquents à Rouyn-Noranda qu’ailleurs au Québec, mais le docteur Horacio Arruda serait intervenu pour retenir cette information.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

Ces données, finalement dévoilées en mai dernier, auraient pu l’être deux ans et demi plus tôt, n’eût été l’intervention de celui qui était à l’époque sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et directeur national de santé publique, a rapporté Radio-Canada, lundi.

Elles figuraient dans l’annexe 6 du Rapport de l’étude de biosurveillance menée à l’automne 2018 sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda, divulgué en septembre 2019.

Cette annexe soulignait que l’arsenic, très présent dans l’air de la ville en raison des émissions de la Fonderie Horne, « est un facteur aggravant favorisant le développement du cancer du poumon », indique Radio-Canada, qui dit en avoir obtenu copie.

La Direction de santé publique (DSPu) de l’Abitibi-Témiscamingue souhaitait communiquer cette information à la population, mais le Dr Arruda aurait demandé et obtenu que cette annexe soit retirée du rapport, affirmant par ailleurs agir à titre de conseiller du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant et non comme directeur national de santé publique, affirme Radio-Canada.

Cette décision aurait été prise pour distinguer les conclusions de l’étude portant sur les jeunes enfants des informations sur la santé des adultes, qui devaient être publiées ultérieurement, a expliqué à La Presse le cabinet du ministre Carmant, niant par ailleurs toute implication dans ce dossier.

« Le Dr Arruda n’agissait pas comme conseiller du ministre Carmant », a déclaré son attaché de presse Lambert Drainville, se refusant à plus de commentaires par respect pour « l’indépendance » de la Direction générale de santé publique.

« Il y a des questions qui vont nécessiter des réponses », a-t-il seulement ajouté.

Horacio Arruda et son successeur, le Dr Luc Boileau, n’avaient pas donné suite aux demandes d’entrevue de La Presse au moment de publier ces lignes.