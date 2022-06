Les deux centres hospitaliers universitaires de Montréal changeront de PDG au cours des prochains mois. À la fois Pierre Gfeller au CUSM et le Dr Fabrice Brunet au CHUM doivent quitter leurs fonctions avant la fin de l’année, lançant du même coup les rumeurs sur les personnes qui pourront leur succéder.

Ariane Lacoursière La Presse

Les mandats des deux hommes se termineront en décembre. Tant M. Gfeller que le Dr Brunet étaient arrivés en poste alors que leurs établissements venaient de vivre des années difficiles. Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) était plongé dans une crise financière et plombé par les scandales de corruption entourant son mégachantier de construction quand M. Gfeller en a pris les rênes, en 2018.

Au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), les deux dirigeants précédents, soit Christian Paire et Jacques Turgeon, avaient démissionné dans la tourmente quand le Dr Brunet a été nommé PDG, en 2015.

Pour succéder aux deux hommes, différents noms sont mentionnés dans le réseau. On parle notamment de la sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), la Dre Lucie Opatrny. La Dre Opatrny a travaillé au centre hospitalier de St. Mary et au CISSS de Laval avant de faire le saut au MSSS, en 2018. Elle a été aux premières loges de bien des décisions prises durant la pandémie de COVID-19.

PHOTO PATRICK SANSFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE La Dre Lucie Opatrny, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Plusieurs sources soulignent que l’ex-sous-ministre à la Santé Yvan Gendron serait aussi intéressé par la course. M. Gendron a été éjecté de ses fonctions à l’été 2020, après avoir été critiqué pour sa gestion de la première vague de la pandémie. M. Gendron s’est aussi retrouvé dernièrement dans l’actualité lors de l’enquête de la coroner Géhane Kamel sur le CHSLD Herron.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Yvan Gendron, ex-sous-ministre à la Santé

PDG du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal depuis 2018, Frédéric Abergel figure dans la liste des candidats. Il vient de voir son mandat renouvelé pour quatre ans, en mai. Le nom de Pierre-Albert Coubat, actuellement sous-ministre adjoint à la Direction générale du financement, de l’allocation des ressources et du budget au MSSS, est aussi mentionné comme candidat, quoiqu’avec un peu plus d’ambiguïté. M. Coubat a travaillé dans le passé à la direction des ressources humaines du CHUM.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Frédéric Abergel, PDG du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal

Enfin, le PDG du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, le Dr Lawrence Rosenberg, pourrait aussi être intéressé à prendre la tête d’un des deux établissements universitaires, plus vraisemblablement le CUSM. Il vient tout juste d’être renommé pour quatre ans à la tête du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, qui chapeaute notamment l’Hôpital général juif.

Les processus pour remplacer les dirigeants des deux CHU seront lancés à l’automne.

Jeu de chaise musicale

Ces deux nouvelles nominations s’ajouteront à plusieurs autres annoncées dans les derniers jours. Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, le poste laissé vacant par le départ en politique de Sonia Bélanger sera rempli par Vincent Lehouillier. Ce dernier était jusqu’à tout dernièrement sous-ministre associé à la Direction générale des ressources humaines et de la rémunération au MSSS.

Dans l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, la PDG Lynne McVey, qui a été éclaboussée par le scandale du CHSLD Herron, a annoncé dernièrement qu’elle quittera ses fonctions cet été. Pour l’instant, la PDG adjointe, Najia Hachimi-Idrissi, la remplace.

Au CISSS de Lanaudière, Maryse Poupart, qui avait remplacé le PDG Daniel Castonguay après la crise causée par la mort de Joyce Echaquan, poursuit son mandat jusqu’en 2025.

Un autre CHU changera également de PDG dans les prochaines semaines : au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le Dr Stéphane Tremblay vient de terminer son mandat.

En tout, une dizaine de nouveaux PDG auront été nommés cette année dans les 34 établissements du réseau.

Ceux-ci seront appelés à jouer un rôle central dans la gestion des services à la population. Chaque lundi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, rencontre sept ou huit de ces PDG pour discuter des enjeux de l’heure et prendre le pouls du terrain. Une habitude prise durant la pandémie et qui se poursuit depuis.