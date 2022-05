La montée des eaux de la rivière Gatineau à un « niveau critique » force l’évacuation du CHSLD de Maniwaki, en Outaouais, pour une troisième fois en six ans.

Vincent Larin La Presse

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a indiqué jeudi être en train de préparer un plan de relocalisation.

Ce plan prévoit que les 68 résidants de l’établissement seront déplacés vers deux sites, soit Château Logue, pour la majorité, et à l’Hôpital de Maniwaki pour ceux qui requièrent plus de soins.

« Le CISSS de l’Outaouais veut rassurer la population et les familles que tout est mis en œuvre pour la sécurité et le bien-être des résidents durant le processus de relocalisation. De plus, les équipes soignantes sont organisées pour assurer le soin des résidents aux deux sites où les résidents seront hébergés temporairement », précise-t-on, par voie de communiqué.

Situé en zone inondable, le CHSLD de Maniwaki, aussi connu sous le nom de Foyer Père Guinard, avait dû être évacué à deux reprises, en 2017 et 2019, toujours en mai, en raison de la montée de la rivière Désert, un affluent de la rivière Gatineau.

Un nouvel établissement devrait ouvrir ses portes en 2024, aux côtés de l’Hôpital de Maniwaki, afin de déménager définitivement les résidents du CHSLD de Maniwaki.