Centres de réadaptation en déficience intellectuelle

Des ressources rares, mais précieuses

Depuis quelques années, les cas sont de plus en plus lourds dans les centres de réadaptation en déficience intellectuelle de Montréal et les places manquent. Trouver des ressources adéquates pour ces gens souvent en marge de la société est « un gros défi », encore plus pour les cas de troubles graves du comportement. La Presse a passé quelques jours sur le terrain, à la rencontre de cette clientèle vulnérable et des intervenantes qui l’accompagnent.